Volley, Mondiali donne: l'Italia batte il Giappone e vola in semifinale

L'Italvolley femminile e' in semifinale ai Mondiali di volley. A Nagoya, le azzurre hanno sconfitto nel primo match della Final Six le padrone di casa del Giappone per 3-2, ottenendo cosi' il decimo successo consecutive. Questi i parziali in favore delle ragazze del ct Mazzanti: 25-20, 22-25, 25-21, 19-25, 15-13.

VOLLEY: MONDIALI DONNE. OLANDA IN SEMIFINALE, USA FUORI

Quattro anni dopo il trionfo in Italia, gli Stati Uniti tornano a casa. Al Mondiale femminile di volley, la nazionale a stelle e strisce campione in carica perde pure con l'Olanda e dice addio alla Final Four. Le Orange la spuntano al tie break (30-32, 15-25, 25-22, 25-15, 15-9) e con due sconfitte in due gare agli Usa non resta che alzare bandiera bianca. Domani lo scontro fra Olanda e Cina, gia' sicure di un posto in semifinale, per stabilire il primato nel gruppo H.