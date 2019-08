Wanda Nara a Ballando con le Stelle? Lady Icardi da Milly Carlucci. Rumors

Wanda Nara a Ballando con le Stelle su Rai1? "Milly Carlucci farà di tutto per schierare la Nara tra i suoi concorrenti", scrive il magazine Oggi. Un'indiscrezione clamorosa, dopo che nelle scorse settimana lady Icardi era stata accostata sia a una nuova partecipazione come opinionista a Tiki Taka che, soprattutto, ad Amici Vip che dovrebbe partire su Canale 5 tra fine settembre e inizio ottobre con Michelle Hunziker in conduzione.

Intanto nelle scorse ore l'avvocato di Wanda Nara (che sta preparando l'esame da procuratore sportivo), Ana Rosenfeld, ospite del programma tv argentino Los Angeles de la Mañana, ha smentito le voci di gravidanza (sarebbe stato il sesto figlio): "Ho detto che non sono incinta", le parole della soubrette argentina riportare dal legale. In merito ad una foto che era circolata di recente dove Wanda Nara sembrava avere una pancia voluminosa, la Rosenfeld ha chiarito: “È vecchia quella foto”.