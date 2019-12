Wanda Nara, che caldo alle Maldive. Le vacanze hot di lady Icardi su Ig. FOTO

Wanda Nara, che caldo alle Maldive. Le vacanze hot di lady Icardi su Instagram

Wanda Nara ancora una volta infiamma la rete. Questa volta ad animare il popolo del web e i suoi milioni di followers sono stati scatti bollenti alle Maldive dove ha deciso di godersi le vacanze natalizie e vivere gli ultimi giorni del 2019. Gli ultimi scatti su Instagram, che la ritraggono in costume, mostrano un fisico da urlo che non è passato inosservato e ha davvero scatenato la rete.

Wanda Nara, fisico da urlo alle Maldive e i social impazziscono

Wanda Nara esibisce in questi ultimi giorni del 2019 un fisico da urlo alle Maldive. Su Instagram lady Icardi infatti si mostra in pieno relax abbandonata alle rilassanti vacanze in riva al mare. A destare le reazioni social costumi colorati che lasciano intravedere la sensualità e il fisico caliente della giovane madre e procuratrice argentina.

I fan, followers impazziscono ad ogni scatto e il suo profilo viene inondato di commenti che esaltano la sua femminilità e la sua bellezza.

Wanda Nara, le vacanze alle Maldive tra sensualità e relax infiammano i social. I commenti

Wanda Nara infiamma i social e, in particolare, il suo profilo Instagram bersagliato da commenti e reactions dei numerosi followers che esaltano ogni sua foto, lodandone la sensualità.

Numerosi i commenti sotto i post di lady Icardi che ancora una volta viene eletta a regina dei social e non smette di far parlare di sè.

Marcello scrive "Che fortuna che ha Mauro avendo te", Franco aggiunge: "Sei stupenda Wanda Nara" e ancora Francesco scrive: "Spettacolo" e non manca ironia con i commenti di Roberto e Antonio: "Il trucco fa'miracoli.....ma anche le Maldive non scherzano", "Non è la giornata che è bellissima sei tu che sei uno schianto"

Arriva però anche qualche critica per le foto considerate da alcuni "troppo bollenti", ma a questo Wanda sembra non importare.