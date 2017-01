Wanda Nara foto hot degli esordi per la moglie di Icardi



Wanda Nara posta una foto hot che risale al periodo in cui faceva la ballerina nei programmi della televisione argentina. Lady Icardi si mostra con un costume rosso che fatica a trattenere il suo seno prorompente. L'immagine, come detto, risale a qualche anno fa, quando Wanda Nara ancora non conosceva Icardi e non aveva avuto ancora figli. Oggi Wanda è una mamma di ben 5 figli: Valentino, Constantino e Benedicto, nati dall’unione con il suo ex, il calciatore del Torino Maxi Lopez (finito di recente nel mirino di Mihajlovic per i chili di troppo), e Francesca e Isabella, nati invece dall’unione con Mauro Icardi. I due si sono sposati nel 2014 e Wanda Nara è anche procuratrice dell'attaccante interista.