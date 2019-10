WANDA NARA: "ICARDI POTEVA ANDARE AL MILAN". PSG, DOPPIETTA DI MAURITO

ICARDI, WANDA NARA: "MAURO AL MILAN? C'ERA LA POSSIBILITA'"

"C'era la possibilità...". Risponde Wanda Nara a Tiki Taka a proposito del Milan. La moglie e manager di Mauro Icardi, parla dell'ipotesi rossonera nel calciomercato della scorsa estate per il centravanti argentino che sta facendo molto bene al Paris Saint-Germain in prestito dall'Inter: "C'era la possibilità di portare Mauro al Milan. Io ho spiegato che per me andare in Francia era la scelta più difficile. Io sono appena arrivata da Parigi e lunedì mattina riparto, i miei figli sono a Parigi. Per me ovviamente era più comoda una scelta come il Milan, però una squadra come il PSG è la scelta migliore per la sua carriera".

ICARDI, DUE GOL IN PSG-MARSIGLIA 4-0. DOPPIETTA DI MAURITO IN LIGUE 1

Mauro Icardi protagonista con la maglia del Psg in Ligue 1. Il Paris Saint-Germain ha superato agevolmente l'Olympique Marsiglia, vincendo per 4-0. Ottava vittoria nelle ultime nove partite di Ligue 1 per i parigini, che fanno tutto nel primo tempo, andando all'intervallo gia' in vantaggio di 4 reti. Apre le danze Mauro Icardi, in prestito dall'Inter, autore di una doppietta (quarto gol in quattro presenze in Ligue 1), a cui seguono i due gol di Kylian Mbappe'. Nella ripresa non succede altro. E' rimasto in campo per tutta la partita Marco Verratti, centrocampista della Nazionale ed ex Pescara. Il Psg consolida cosi' il primato in classifica nella Ligue 1, salendo a 27 punti, dopo undici giornate di campionato, allungando a +8 sul Nantes, al momento in seconda piazza.