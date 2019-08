Wanda Nara incinta? Nuovi segnali. Icardi ha deciso: non lascia l'Inter

Lo scrive la Gazzetta dello Sport secondo cui "Il tempo scaduto fa riferimento a un termine che Icardi e la moglie Wanda Nara si erano dati per valutare le ipotesi di trasferimento. Era fissato alla fine di luglio: passati quei giorni, Icardi non se la sente più di prendere in considerazione alcuna offerta. I motivi familiari fanno pensare alle voci, sempre più insistenti, secondo cui Wanda Nara sarebbe nuovamente incinta. Su questo fronte non arriva alcuna smentita, anzi sono molti i segnali che vanno in quella direzione, non ultimi alcuni post via social della donna: sarebbe il sesto figlio per Wanda, il terzo con l’ex capitano nerazzurro".