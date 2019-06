Wimbledon 2019 tabellone: Fognini vs Tiafoe. Federer-Nadal semifinale

Wimbledon 2019 tabellone: Fognini vs Tiafoe

Wimbledon 2019 sta per partire, il titolo conquistato da Djokovic un anno fa torna in palio. Il sorteggio non è stato particolarmente positivo per gli italiani in gara (9, record di presenze grazie all'approdo nel main draw di Salvatore Caruso e Andrea Arnaboldi provenienti dalle qualificazioni) nella terza prova stagionale dello Slam che scatterà lunedì sull'erba dell'All England Lawn Tennis Club. Fabio Fognini, numero 10 della classifica mondiale e 12esima testa di serie del torneo, alla undicesima apparizione sui prati di Church Road dove ha raggiunto quattro volte il terzo turno (2010, 2014, 2017 e lo scorso anno) esordirà contro lo statunitense Frances Tiafoe, numero 39 Atp, alla terza presenza nel main draw londinese.

Wimbledon 2019 tabellone, Berrettini e Cecchinato: ecco i loro avversari a primo turno

Il sorteggio di Matteo Berrettini, numero 20 del ranking mondiale e 17esima testa di serie a questo Wimbledon (sua seconda presenza sui prati londinesi) lo porta al debutto contro il moldavo Radu Albot, numero 41 del ranking Atp. Marco Cecchinato, numero 40 del mondo, troverà l'australiano Alex De Minaur, numero 29 del ranking e 25esima testa di serie.

Wimbledon 2019 tabellone: Thomas Fabbiano-Tsitsipas. Lorenzi, Seppi, Sonego, Caruso e Arnaboldi: il loro sorteggio

Thomas Fabbiano, numero 102 del mondo, alla terza partecipazione al main draw, al primo turno di Wimbledon avrà il proibitivo compito di superare il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking mondiale e settimo favorito del seeding. Una testa di serie come primo ostacolo anche per Paolo Lorenzi, numero 107 del ranking Atp, che in otto partecipazioni ai 'The Championships' ha raggiunto il secondo turno nel 2017 e 2018. Il tennista senese è stato infatti sorteggiato contro il russo Daniil Medvedev, numero 13 della classifica mondiale e 11esimo favorito del seeding. Il cileno Nicolas Jarry, numero 55 del ranking mondiale, sarà l'avversario di Andreas Seppi, numero 71 Atp, che in quattordici precedenti partecipazioni a Wimbledon vanta come miglior risultato gli ottavi nel 2013. Lorenzo Sonego, numero 75 Atp, se la vedrà invece con lo spagnolo Marcel Granollers, numero 105 Atp. Per i due italiani promossi dalle qualificazioni, Salvatore Caruso, numero 125 della classifica mondiale, per la sua prima volta nel main draw, esordirà col francese Gilles Simon, numero 25 Atp e 20esima testa di serie. Sarà invece il croato Ivo Karlovic, numero 80 della classifica mondiale, l'avversario di Andrea Arnaboldi, numero 209 Atp.

WIMBLEDON 2019 TABELLONE: NADAL-FEDERER IN SEMIFINALE?

Rafa Nadal è nella zona di tabellone di Roger Federer. Dopo la discutubile designazione dello svizzero come testa di serie n.2 al posto del mancino di Manacor (numero 3 del tabellone in questo Wimbledon: è stata invertita la classifica Atp), i due potrebbero affrontarsi in semifinale. Attenzione però alle insidie: Nadal ha un possibile secondo turno complicatissimo contro Kyrgios (dopo l'esordio con Sugita). Federer debutta a Wimbledon 2019 con Lloyd Harris. Il campione in carica Djokovic invece giocherà il primo turno con Kohlschreiber.