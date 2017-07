Wimbledon, Djokovic si ritira per infortunio

DJOKOVIC SI RITIRA E BERDYCH IN SEMIFINALE

Tomas Berdych si qualifica per la semifinale di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England lawn tennis and crocquet club. Il ceco, numero 15 del mondo e 11 del seeding, ha approfittato del ritiro per un problema fisico del serbo Novak DJOKOVIC, numero 4 del ranking Atp e seconda testa di serie, sul punteggio di 7-6 (7-2), 2-0 in suo favore.

WIMBLEDON, FEDERER IN SEMIFINALE CON BERDYCH

Roger Federer si qualifica alla semifinale di WIMBLEDON, terza prova stagionale dello Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England lawn tennis and crocquet club. Lo svizzero numero 5 del mondo e 3 del seeding, ha sconfitto il canadese Milos Raonic, numero 7 del ranking Atp e 6 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-2, 7-6 (7-4) in poco meno di due ore di gioco. Federer affronterà per un posto in finale il ceco Tomas Berdych, numero 15 del mondo e 11 del seeding.

WIMBLEDON MURRAY ELIMINATO DA QUERREY. CILIC AVANZA

Lotta per cinque set, ma dopo quasi tre ore di gioco, Andy Murray si deve arrendere alle bordate di Sam Querrey, che al 42esimo tentativo raggiunge la sua prima semifinale Slam (36 64 67(4) 61 61). ll n.1 al mondo, e detentore del titolo, gioca con un'infiammazione all'anca sinistra che lo perseguita dall'inizio del torneo. "Dispiace perdere cosi', ma sento di aver fatto tutto il possibile". Querrey e' il primo americano a raggiungere una semifinale dello Slam da Andy Roddick, finalista qui nel 2009. "Cominciavo a dubitare di riuscirci in una prova dello Slam, ma averla centrata qui e' ancora piu' speciale. Un sogno che diventa realta'. Sono ancora scioccato, e molto felice", lo stupore dell'America che 12 mesi fa - sempre sui prati londinesi - aveva eliminato un altro n.1 al mondo, Novak Djokovic, interrompendone la striscia vincente negli Slam di 30 incontri. Marin Cilic, su prossimo avversario, si e' importo in cinque set su Gilles Muller (36 76(6) 75 57 61). Una battaglia di bombardieri che ha premiato il croato, alla quarta semifinale Slam, la prima a Wimbledon. Quattro a zero, per Cilic, il parziale degli scontri diretti, compresi i tre match disputati sull'erba.