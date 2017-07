Wimbledon, Federer entra nella storia conquistando l'8° successo in carriera

'King' Roger Federer entra nella storia conquistando l'ottavo successo in carriera a Wimbledon. Il tennista svizzero ha battuto sull'erba di Church Road il croato Marin Cilic col punteggio di 6-3, 6-1, 6-4, risultato che permette a Federer, 36 anni il prossimo mese, di ottenere il 19esimo successo in una prova del Grande Slam. Per l'elvetico si trattava dell'11esima finale sull'erba inglese, il primo successo nel 2003 a cui sono seguite altre 4 vittorie consecutive, FEDERER ha trionfato nuovamente nel 2009 e nel 2012. Con l'ottavo sigillo Federer stacca lo statunitense Pete Sampras fermo a 7 vittorie ai Championships. Nel palmares del campione svizzero ci sono anche 5 vittorie agli Australian Open e agli Us Open, oltre a un successo al Roland Garros.