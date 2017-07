Wimbledon, Muguruza trionfa in finale su Venus Williams



Garbine Muguruza vince il torneo di WIMBLEDON. La 23enne spagnola si è imposta nettamente in due set 7-5, 6-0, nella finale sull'erba londinese, sulla 37enne statunitense Venus Williams. La Muguruza diventa così la seconda spagnola a vincere lo Slam sull'erba dopo Conchita Martinez regina nell'edizione del 1994. Primo set combattuto e vinto dall'iberica in 52 minuti, con la campionessa americana che ah sprecato due set point sul 5-4 per poi incassare i tre giochi a seguire. Senza storia il secondo set con il 'falco' che ha decretato il punto della vittoria. Venus Williams, 37 anni compiuti il 17 giugno scorso non riesce quindi a conquistare il torneo per la sesta volta a 37 anni suonati. Grazie a questo successo la Muguruza sale al quinto posto del ranking Wta, mentre Venus Willias si ferma al nono posto.



WIMBLEDON. MUGURUZA "VENUS WILLIAMS E' UN MITO, HO SFRUTTATO MEGLIO LE CHANCE"



"E' stata la partita piu' difficile in assoluto. Sono cresciuta guardando giocare Venus Williams: e' un mito per me. Ero molto nervosa prima dell'inizio della finale. Il primo set e' stato tanto duro: abbiamo avuto entrambe diverse chance, io le ho sfruttate meglio". ha detto Garbine Muguruza durante la premiazione della sua vittoria a Wimbledon ai danni di Venus Williams. "Ringrazio Conchita Martinez (sua coach e unica spagnola sino a poche ore fa a vincere a Wimbledon, nel 1994, ndr), la mia fisioterapista e tutto il mio staff: hanno fatto tanto anche loro, non sono solo io a lavorare parecchio. Serena due anni fa mi disse, dopo la finale persa contro di lei, 'un giorno vincerai qui a Wimbledon'. Ora sono felicissima: eccomi qui pronta per la una bella festa",



WIMBLEDON, VENUS WILLIAMS: "MUGURUZA STUPENDA"



"Complimenti a Garbine. So quanto ha lavorato ed è stata stupenda. E' stato un bel torneo per me. Ringrazio il mio team e la mia famiglia: abbiamo vissuto bei momenti in questi giorni. Ho fatto del mio meglio per provare a imitare Serena; ci provero' nuovamente", le parole di Venus Williams, rivolgendosi al pubblico e in primis alla sorella, seduta in tribuna e assente nel torneo, perché incinta.