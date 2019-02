Zaniolo, assalto della Juventus. Ma la Roma è pronta a blindarlo

La Juventus ha messo gli occhi su Nicolò Zaniolo, nuovo golden boy del calcio italiano. Il centrocampista 19enne che in estate la Roma riuscì a strappare all'Inter nell'affare Nainggolan oggi è già diventato una stella di prima grande della serie A. Giocatore a tutto campo, forte nella fase difensiva e capace di inserimenti fulminei in area di rigore (il gol contro il Milan è l'ultima prodezza, sono 3 reti in 13 partite: oltre ai rossoneri anche Sassuolo e Torino le sue vittime).

Roma, Zaniolo sulle orme di Totti

Una mezzala (sinistra) che si trasforma in mezzapunta. A 19 anni e 7 mesi Zaniolo è il 2° goleador più giovane della Roma nell'era recente alle spalle di Francesco Totti, simbolo giallorosso che tagliò lo stesso traguardo a 18 anni e 6 mesi nel 1995. Dopo Roma-Milan Gattuso ha detto di lui: "Mi ricorda il primo Totti". Diverso il parere del suo allenatore Eusebio Di Francesco: "Non c'entra niente con lui, ma hanno una cosa in comune: parla poco e vuole sempre il pallone".

Zaniolo, la Juventus ci prova e la Roma lavora per il rinnovo

Paragoni a parte, logico che i top club abbiano lo seguano e che la Juventus valuti l'ipotesi di vestirlo di bianconero. La Roma però non ha la minina intenzione di perdere il suo gioiello ed è pronta all'accelerazione per il rinnovo di contratto. Si punta al 2024 quasi raddoppiandogli l'ingaggio (ore ne prende 700mila, può crescere sino a 1,2 mln netti a stagione più bonus). La prossima settimana è previsto un incontro tra il club giallorosso e l'entourage del giocatore.

Nazionale, Mancini: "Zaniolo migliora partita dopo partita"

Intanto Zaniolo già vive il suo sogno azzurro. E' stato confermato in nazionale, nello stage di queste ore. "Zaniolo sta migliorando partita dopo partita, è una buona cosa per noi. A settembre non giocava, ora ètitolare nella Roma così come altri. La speranza è che lui e altrigiovani continuino a giocare e a migliorare. Ero positivo a settembre,lo sono anche ora. Se giochi nella Roma e in Champions League, puoi giocare anche in Nazionale", ha detto il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, in conferenza stampa da Coverciano.