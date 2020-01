Zaniolo, crociato rotto, stagione finita. Euro 2020, Mancini: "Ti aspetto"

Niccolò Zaniolo si opera dopo l'infortunio al crociato. Mancano 151 giorni a Euro 2020 (esordio Italia-Turchia a Roma). Un messaggio importante al centrocampista della Roma e della nazionale italiana è arrivato dal ct Mancini che su twitter ha scritto: "Forza Nicolò! Ti aspetto in campo più determinato che mai". Marcello Lippi nel 2006 aspettò Totti (frattura del perone il 19 febbraio con i Mondiali che iniziavano il 12 giugno). Il Mancio spera che accada la stessa cosa con Zaniolo.

Zaniolo, crociato rotto, stagione finita. "Tornerò più forte di prima"

"Vi giuro... Tornero' piu' forte di prima!", Nicolo' Zaniolo, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, lo scrive su Instagram dopo aver appreso della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con associata lesione meniscale, rimediata nel corso della gara di questa sera contro la Juventus.

ZANIOLO, ROTTURA CROCIATO ANTERIORE - La Roma e la Nazionale perdono Nicolo' Zaniolo

L'attaccante giallorosso ha subito la rottura del crociato anteriore al 36' del primo tempo di Roma-Juventus sugli sviluppi di una lunga azione, terminata con due contrasti, con Rabiot e de Ligt. Zaniolo e' stato subito portato a Villa Stuart per accertamenti e per una prima diagnosi del dottor Mariani, che ha confermato il peggio. Per Zaniolo intervento chirurgico nella clinica romana e dovra' stare fermo per un periodo dai 3 ai 5 mesi. Stagione praticamente finita e anche Euro 2020 è compromesso. La speranza di tutti i tifosi italiani è che Zaniolo recuperi per la rassegna continentale "In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolo' Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con associata lesione meniscale": questo e' quanto ha scritto su Twitter il club giallorosso.

ROMA, FONSECA "TRISTE PER L'INFORTUNIO DI ZANIOLO"

"L'infortunio di Zaniolo e' un problema, siamo tristi per lui. Adesso deve pensare a recuperare velocemente, mentre per noi domani sara' un altro giorno". Cosi' il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato ai microfoni di Sky il brutto infortunio di Nicolo' Zaniolo, che durante la partita con la Juve si e' rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.