Zaniolo: Juventus, Roma e Tottenham. E' rebus di calciomercato. I retroscena

Zaniolo: Juventus, Roma e Tottenham. E' rebus di calciomercato

Resta in bilico il futuro di Nicolò Zaniolo con la Roma. Se da un lato infatti il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, ha rassicurato: "Noi non lo abbiamo messo sul mercato", dall'altra Franco Baldini, consigliere del presidente James Pallotta, nelle scorse ore avrebbe incontrato i vertici degli 'spurs' per trattare la cessione al Tottenham del giocatore per avere come contropartita tecnica il difensore belga Alderweireld. Sullo sfondo la Juventus che continua a corteggiare il calciatore classe 1999. Zaniolo potrebbe essere tentato dalla prospettiva di una avventura in Premier League, il Tottenham metterebbe sul tavolo un ingaggio importante e un contratto di 6 anni, c'è poi l'ipotesi Arsenal, la squadra di Emery ha dimostrato interesse per il centrocampista giallorosso. Indubbiamente nelle ultime ore tra Zaniolo e la Roma sembra regnare un clima distensivo, Zaniolo rientrerà in anticipo, giovedì prossimo, dalle vacanze, ieri le parole di stima per il giocatore del ds Petrachi, ma le sirene straniere potrebbero avere il loro peso sul calciatore che con l'arrivo di Fonseca in panchina nel 4-2-3-1 disegnato dal portoghese dovrà probabilmente spostarsi sulla fascia.

Suggestioni di mercato o prospettive concrete, di tangibile c'è il gesto del calciatore che ha deciso di rientrare in anticipo dalle ferie, un segnale della volontà di cominciare subito a lavorare. Altro tassello del mosaico da definire è il rinnovo di contratto del giocatore, un giovane talento del nostro calcio che nella scorsa stagione ha mostrato tutte le sue qualità. In Italia intanto resta sotto traccia il corteggiamento della Juventus. Rumors di mercato parlano di un ipotesi intrigante per la Roma, i bianconeri per arrivare al giovane talento della Nazionale e dell'Under 21 sarebbero disposti a mettere sul piatto il 'Pipita' Higuain per arrivare a Zaniolo, anche se l'argentino resta criptico sulla possibilità di lasciare Torino per trasferirsi nella Capitale.

Zaniolo-Juventus? Tottenham in vantaggio per il gioiello della Roma secondo i bookies

La Juventus rimane in agguato, ma nelle scommesse sul futuro di Nicolò Zaniolo c'è ora il serio inserimento del Tottenham. Il club inglese si è fatto avanti per il centrocampista giallorosso, per quale potrebbe offrire una offerta sostanziosa oltre al cartellino di Alderweireld, già nel mirino della società capitolina.

L'incontro tra Baldini e la dirigenza degli Hotspurs darà indicazioni più precise sulla trattativa, ma intanto nelle previsioni degli analisti, riferisce Agipronews, il Tottenham ha scavalcato la Juventus: dovesse partire da Roma, i vicecampioni d'Europa sono la prima scelta sul tabellone Snai, a 2,50, con i bianconeri secondi a 10,00. Al momento, comunque, il club giallorosso rimane in testa alle previsioni, a quota 1,60.