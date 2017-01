Zaza-Valencia con obbligo di riscatto: Juventus (quasi) addio



Simone Zaza sta per lasciare nuovamente la Juventus. Forse per l'ultima volta. Di ritorno dall'Inghilterra, dove ha esaurito l'esperienza a Londra, con il West Ham, l'attaccante lucano è volato a Torino, da dove e' pronto a partire per un'altra destinazione.



ZAZA AL VALENCIA: STRAPPATO L'OBBLIGO DI RISCATTO DALLA JUVENTUS



Il suo papa'-procuratore sta definendo in prima persona la trattativa con il Valencia. Ilo club spagnolo, malgrado l'addio di Cesare Prandelli (che fortemente aveva chiesto Zaza prima delle dimissioni), vorrebbe prenderlo ugualmente. Si lavora sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 14-15 milioni (alla decima presenza e in caso di salvezza in Liga), come richiesto dalla Juventus.