Zeman a quota 11: per Snai la salvezza del Pescara improbabile, ma non impossibile



Effetto Zeman. Il fragoroso 5-0 al Genoa e la prospettiva di una prodigiosa rimonta del suo Pescara hanno folgorato i quotisti Snai, prontissimi ad aprire una scommessa ad hoc: la salvezza abruzzese, autentica mission impossible del boemo, vale 11 volte la scommessa. Quota alta, ma con una chance concessa dai broker al Boemo se pensiamo che il quart'ultimo posto è dieci punti più in alto e che fino a ieri nessuno avrebbe scommesso un euro sugli abruzzesi. Insomma, l'euforia e il carisma del boemo potrebbero fare il miracolo.

Alla fine del campionato mancano tredici partite, che per Zeman possono diventare altrettante finali: domenica la prima, a Verona contro il Chievo, che nel 2017 in casa non ha mai vinto (tre sconfitte e un pareggio). Padroni di casa comunque favoriti a 1,80, un altro colpo del boemo vale 4,25, mentre il pareggio è offerto a 3,85. “Zemaniana” la scelta dei quotisti tra Under e Over: una partita con almeno tre reti complessive è ritenuta largamente probabile e offerta a 1,65.