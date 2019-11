Taylor Mega gioca a calcio senza vestiti: lato B in primo piano. VIDEO

Taylor Mega gioca a calcio senza vestiti: lato B in primo piano mentre tira in porta. VIDEO

La nota influencer udinese continua a stregare i suoi fan pubblicando foto e video ultra sensuali. Il suo profilo instagram è pieno di scatti bollenti, ma questa volta Taylor si è superata.

Nell’ultimo post, la 26enne si fa riprendere mentre gioca a calcio e tira la palla in porta. A colpire non è la tecnica usata, ma l’outfit scelto per l’occasione. Taylor Mega si presenta in campo senza vestiti, indossando solo uno striminzito bikini che non lascia spazio all’immaginazione.

Taylor Mega riceve il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia

Valerio Staffelli ha consegnato il famoso Tapiro d’oro a Taylor Mega, dopo il siparietto comico andato in onda a Live Non è la D’Urso nella puntata dell’11 novembre. L’influencer era in collegamento da Sharm el-Sheikh per parlare della sua vita super lussuosa, ma in Studio tutti hanno notato qualcosa. Taylor appariva piuttosto alticcia, ma nonostante le domande della conduttrice, continuava a negare di aver bevuto. Solo grazie ad un simpatico fuori onda di Striscia la Notizia il pubblico ha potuto scoprire la verità.

La modella ha confermato di essere andata in diretta un po’ brilla, dando la colpa però alla scarsa qualità della vodka bevuta. “Le cose mi arrivavano comunque in ritardo. Non ero ubriaca, ero solo brilla. Di solito reggo bene tre shottini, ma lì l'alcol è diverso" ha spiegato Taylor, specificando: “La vodka che bevi in Egitto non è la stessa che bevi in Italia”.

