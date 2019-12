Taylor Mega presenterà The Night of Kick and Punch 10

Taylor Mega presenterà “The Night of Kick and Punch 10”, sabato 14 dicembre, al centro sportivo Vismara, in Via dei Missaglia 117 (linea verde della metropolitana, fermata Abbiategrasso). Il galà di kickboxing è organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style, azienda torinese specializzata nella produzione di guantoni, protezioni, attrezzatura ed abbigliamento per i praticanti di sport da ring. Alcuni fra i migliori atleti italiani combatteranno con le regole dello stile K-1 che prevede calci, pugni e ginocchiate. L’evento comincerà alle 17.00, ma gli incontri più importanti inizieranno alle 20.00. Nel clou della serata, il goriziano Luca Grusovin sfiderà il franco-laotiano Dimitri Silalack per il vacante titolo mondiale dei pesi leggeri (60 kg) versione IKL (International Kickboxing League) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna.

L’anno scorso la nona edizione della “Night of Kick and Punch” è stata presentata da Elisabetta Canalis, affiancata da Valerio Lamanna, la voce degli sport da ring in Italia. “L’anno scorso la scelta di Elisabetta Canalis si è rivelata vincente – spiega Angelo Valente – e quindi ho voluto proseguire su questa strada scegliendo Taylor Mega che si allena con me alla palestra Kick and Punch di Pieve Emanuele (alle porte di Milano). The Night of Kick and Punch è un grande evento, seguito a livello internazionale, e quindi merita una grande presentatrice. Taylor Mega è la star del momento in Italia come provano i 2.200.000 followers che ha sul proprio canale Instagram, è una persona con cui mi piace lavorare e le piace davvero l’ambiente della kickboxing. Sarà una fantastica presentatrice. Il pubblico del centro sportivo Vismara sarà felice di aver comprato il biglietto”.





Taylor Mega condivide l’entusiasmo di Angelo Valente. “Quando Angelo mi ha proposto di presentare The Night of Kick and Punch 10 ho accettato subito – commenta Taylor – perché la kickboxing mi piace moltissimo. Mi alleno con Angelo da circa sei mesi ed ho scoperto che tirare pugni e calci mi aiuta a sfogare lo stress. Angelo è molto bravo a spiegare le tecniche ed io le ho imparate rapidamente. Da quando pratico la kickboxing mi sento più sicura di me stessa. Saper tirare pugni e calci mi rende anche più tranquilla: se dovessi incontrare un malintenzionato saprei come difendermi.”

“The Night of Kick and Punch 10” è un evento in grande stile perché unisce lo sport allo spettacolo. Al centro sportivo Vismara sarà allestita un’area VIP per 120 persone che potranno guardare i combattimenti gustando pietanze di alta cucina insieme ai loro amici. Ogni tavolo ospiterà sei persone che gusteranno cinque portate più vino, acqua e caffè. Antipasto: tortino di patate con ragù di funghi porcini su vellutata di fonduta. Primo piatto: risotto allo champagne. Secondo piatto: faraona legata al bacon con albicocca. Contorno: rosti di patate. Dolce: tiramisù della casa. “L’area VIP è già al completo – sostiene Angelo Valente – e quindi invito tutti a comprare subito il biglietto. Anche quest’anno puntiamo a realizzare il tutto esaurito. Portate i vostri amici, anche se non hanno mai visto la kickboxing. Avremo diversi maxi-schermi su cui rivedere le azioni al rallentatore, fumo colorato, giochi di luce, musica, splendide round girls e molto altro. Chi sarà al Vismara si divertirà sicuramente. Voglio ringraziare la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte, che mi ha consentito di organizzare una grande manifestazione”.

Per quanto riguarda i combattimenti, promette spettacolo la sfida tra la milanese Cristina Caruso e la bulgara Detelina Nedelcheva sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Cristina Caruso è in possesso di tre titoli della WAKO-PRO, una delle più prestigiose federazioni internazionali di kickboxing. Cristina è campionessa del mondo dei pesi medi (dai 62 ai 65 kg) di K-1, campionessa d’Europa dei pesi medi di full contact (calci e pugni al di sopra della cintura) e campionessa del mondo dei pesi mediomassimi (dai 65 ai 68 kg) di full contact. Nei prossimi giorni, saranno annunciati i nomi degli altri combattenti. Come sempre, il cartellone della “Night of Kick and Punch” sarà in grado di soddisfare l’esigente pubblico milanese.

The Night of Kick and Punch 10 è patrocinata dalla FIKBMS (la sola federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia, che si occupa dell’attività professionistica.

Il centro sportivo Vismara ha una capienza di 1.500 posti. I biglietti costano 35 euro per il bordo ring e 25 euro per la tribuna. Sulle pagine Facebook della Kick and Punch trovate tutte le informazioni su dove acquistarli oppure chiamate il numero 391-4124452.