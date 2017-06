TERAPIA A FREDDO "COOLSCULPTING"

TERAPIA CORPO “A FREDDO”

COOL SCULPTING

CoolSculpting o criolipolisi (come spesso viene chiamato) è un metodo non chirurgico che si usa per ridurre gli accumuli di grasso localizzato sul corpo.

Questo trattamento comporta l’uso del freddo che, tramite l’utilizzo di un manipolo, congela il tessuto adiposo sotto la pelle e le cellule di grasso vengono distrutte. Queste ultime saranno successivamente espulse dall’organismo in modo naturale.

È risaputo che i grassi vengono colpiti e si solidificano alle temperature più basse rispetto ad altre materie, dunque proprio per questo motivo è stato sviluppato un macchinario che rende possibile il congelamento del tessuto adiposo ad una temperatura tale che le cellule di grasso “muoiono di freddo” per poi scomparire in maniera fisiologica.

Il trattamento può essere effettuato su:

Addome

Fianchi

Braccia

Gambe

Ginocchia

Schiena

Culotte de cheval

Come avviene la seduta?

Il paziente viene fatto accomodare sul lettino dove prende la posizione da semi-seduto o sdraiato. La zona da trattare viene cosparsa di gel e poi viene applicato uno speciale manipolo che combina il Vacum e allo stesso tempo raffredda la zona trattata. In questo modo le cellule grasse (adipociti) che si trovano nel tessuto sottocutaneo, essendo sensibili al freddo, si degradano attuando il processo di Criolipolisi che si attua mediante cristallizzazione, generando l'apoptosi della cellula, ovvero la sua morte programmata in 2 / 8 settimane.

Alcuni pazienti sentono un leggero disagio quando il tessuto viene raffreddato alla temperatura di 12 gradi, necessari per ottenere l’effetto. La sensazione è simile a quella di quando si mette un impacco di ghiaccio sulla pelle. Ciò è del tutto normale e durante il trattamento il paziente potrà leggere un giornale, parlare o guardare la TV.

La seduta dura circa un’ora, a seconda della zona trattata.

In base alla profondità del tessuto adiposo e della riduzione desiderata del grasso, può bastare un trattamento, in alcuni casi può essere prevista una seconda applicazione con un intervallo di 45 giorni.

In alcuni casi si può verificare qualche ematoma che si riassorbe nell'arco di 1 - 2 giorni.

Questo nuovissimo trattamento non danneggia la pelle ed i tessuti circostanti, non causa nessun tipo di danno, non causa problemi derivanti dal riassorbimento del grasso.

Subito dopo il trattamento viene eseguito un massaggio sulla zona trattata.

PREZZO:

A PARTIRE DA € 800,00