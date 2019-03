Tesoriere Pd, Zanda batte Misiani. E' fatta per l'ex capogruppo al Senato

Sarà l'ex capogruppo del Partito Democratico al Senato, Luigi Zanda, il prossimo tesoriere del partito. A confermarlo è un post di Democratica, organo ufficiale del Pd, in cui si legge: "Un compito difficile, difficilissimo: quello di trovare risorse - soldi, mezzi - per far funzionare un partito complesso come il Pd. Che di soldi ne ha davvero pochi, e sempre di meno, da quando e' stato completamente abolito il finanziamento pubblico dei partiti. Bene, la prima scelta della segreteria Zingaretti cade su Luigi Zanda, senatore (e' stato capogruppo nella passata legislatura), appartenente alla componente di AreaDem, dirigente di lunghissima esperienza, tra i fondatori del Pd".



La notizia e' confermata da fonti parlamentari. Per l'incarico di tesoriere si era anche fatto il nome di Antonio Misiani che pero' dovrebbe avere una responsabilita' per quanto riguarda il settore dell'economia. La formalizzazione della nomina avverra' alla Assemblea Nazionale del 17 marzo.