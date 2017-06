Test di prova

Non é bastata l'enciclica regalatagli dal Papa, né le richieste di milioni di cittadini statunitensi preoccupati per i cambiamenti climatici. Donald Trump alla fine ha detto no all'accordo di Parigi sul clima. Un accordo, faticosamente trovato tra i maggiori leader mondiali, per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e scongiurare quindi il surriscaldamento del globo. Un accordo fortemente voluto da Barack Obama e che ora invece Trump, sotto la pressione degli industriali 'vecchio stampo', ha deciso.

