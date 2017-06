"The Beauty of Imaging": tutta la storia della medicina e della diagnostica

Per quanto “The Beauty of Imaging” sia stata organizzata dal Gruppo Bracco per celebrare i propri 90 anni di attività, la mostra (fino al 2 luglio alla Triennale di Milano) non si limita a raccontare la pur ricca storia dell'azienda fondata da Fulvio Bracco, ma ripercorre le pietre miliari della medicina nel suo complesso.

All'ingresso della mostra si viene accolti dal saluto di Willhelm Conrad Rontgen, inventore dei raggi X e vincitore del Nobel per la Fisica, riprodotto in chiave pop-art come tutto il resto di questa particolarissima esperienza a metà strada tra arte e scienza.

Entrando nella mostra vera e propria, tutta la parte destra è dedicata alla storia della diagnostica per immagini, attraverso lavagne luminose che richiamano i diafanoscopi dei ricercatori.

Si parte da Democrito, che per primo definì l'atomo delle microbolle destinate nel 2020 a veicolare con precisione millimetrici i farmaci dove servono.

Willhelm Conrad Rontgen sperimentò quel metodo rivoluzionario sulla mano della moglie, della quale si riconosce la fede nuziale.

A Florence Ada Stoney l'onore di passare alla storia come la prima radiologa donna. Ovviamente anche lei è ricordata da questa mostra. E d'altronde non potrebbe essere diversamente, visto l'impegno che Diana Bracco (nipote di Fulvio e oggi alla guida dell'azienda) ha sempre dimostrato nella promozione dell'iniziativa femminile e delle pari opportunità.



THE BEAUTY OF IMAGING

Credits:

A cura di FeelRouge Worldwide Shows

Supervisione artistica: Marco Balich

Design e progetto di allestimento: Studio GIO' FORMA

Direzione dei contenuti: Mauro Belloni

In collaborazione con:

Centro Diagnostico Italiano

Fondazione Bracco

___________________________________________

Orari di apertura:

31 MAGGIO - 2 LUGLIO

Dal Martedì alla Domenica h 10.30 - 20.30

TRIENNALE DI MILANO

___________________________________________

INGRESSO LIBERO - FREE ENTRY