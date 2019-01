Tim, Gubitosi riorganizza la prima linea del management

Secondo quanto riportato da Muy confidencial su Primaonline.it, Luigi Gubitosi, amministratore delegato e direttore generale di Tim, pare sempre più deciso a riorganizzare la prima linea del management dell’azienda.

Dopo aver arruolato Carola Bardelli, Simone Cantagallo e Carlo Nardello, Gubitosi ha deciso che Daniela Buscarini, responsabile Multimedia Entertainment & Consumer Digital Services, risponderà a Luca Josi, la cui direzione è stata rinominata come Brand Strategy Media & Multimedia Entertainment allargando le responsabilità di Josi anche a futuro di Timvision e alle attività di intrattenimento.

Si tratta di capire infatti cosa fare tra l’altro della streaming tv, che malgrado i notevoli investimenti nell’acquisto e coproduzione di serie e cinema non decolla, rappresentando una notevole voce di costi e pochi risultati in termini di ricavi per Tim.

Per Luca Josi, che in passato ha avuto molte esperienze come imprenditore e produttore televisivo, è un doppio incarico. Non lascerà infatti quello legato alla comunicazione brand del gruppo: si attende adesso cosa proporrà al prossimo appuntamento del Festival di San Remo in cui Tim ha confermato la propria presenza come unico sponsor ed è solita esibire straordinari prodotti di comunicazione.