TRATTAMENTI COLLO PER TUTTE LE ETA'

Di Deborah Micol Anna Ancona

CRONOLOGIE DEI SEGNI LEGATE ALLE VARIE ETÀ

20 – 30 ANNI: comparsa di piccole rughe e rilassamento cutaneo

30 – 40 ANNI: la pelle tende a diventare più sottile e presenta meno tessuto adiposo di sostegno al collo.

Il tessuto del mento è meno turgido.

40 – 50 ANNI: la lassità diventa particolarmente evidente a livello della regione sottomentoniera: si forma il doppio mento che influisce anche sul volto che perde il profilo.

50 IN SU: pelle e muscolo rilassati, presenza di rughe in superficie, spostamento del grasso e quindi comparsa del doppio mento.

NOVITÀ COLLO:

LE CURE MIRATE PER TUTTE LE ETÀ

Il rilassamento cutaneo e la comparsa di rughe sono alcuni dei sintomi dell’invecchiamento del collo.

A ogni età ci sono delle cure che permettono di mantenerlo in ottimo stato.

Anche per le donne non più giovanissime esistono delle cure efficaci per ringiovanire il collo

Per cui via i foulard o i colli alti: da 50 anni in su con AGNES puoi avere un collo in forma!

AGNES: QUANDO LA PELLE DEL COLLO CEDE

Trattamento consigliato dai 50 anni in su

Agnes è una cura strategica per ringiovanire il collo, adatta a tutti i tipi di pelle, sia chiara che scura, in grado di rassodare e tonificare i tessuti del collo senza creare danni sulla superficie.

Il trattamento a base di radiofrequenza monopolare avviene in 2 step: nel primo viene utilizzato un micro elettrodo più lungo, di 5 mm, che tramite il calore permette nelle profondità sia una tonificazione muscolare per effetto SMAS (contrazione muscolare da calore) che la creazione di micro fibrosi alternative; segue quindi una seconda fase, con un differente micro elettrodo di circa 2 mm che permette in questo caso la rigenerazione della pelle più superficiale.

Come si dice l’unione fa la forza: infatti si è visto da una casistica di 700 pazienti con un follow up 2 anni che il risultato è pratico e duraturo.

Pratico perché dopo la seduta a parte qualche ematoma non sono presenti segni evidenti di rossore o ecchimosi; sicuro perché i micro elettrodi sono totalmente isolati nella parte a contatto con la superficie per cui non saranno presenti segni di rossore; per il calore dovuto all’effetto della stimolazione, il paziente avvertirà calore momentaneo e rossore.

Costo: 1 seduta a 1.300 euro

ULTRASUONI: PER DARE TONO AI MUSCOLI DEL COLLO

Trattamento consigliato tra i 40 – 50 anni.

Sono gli ultrasuoni che donano tono e tensione ai tessuti del collo in modo meno evidente rispetto ad Agnes, ma comunque efficace per i colli meno invecchiati.

Sono ultrasuoni focalizzati in cui il fascio di calore emanato agisce sia sul muscolo, esercitando un effetto termico e di contrazione; sia a media profondità sul grasso; sia in superficie con un netto miglioramento della pelle.

Il risultato appare evidente già con un solo trattamento, subito.

Appena terminata la seduta, il miglioramento dei contorni del volto è notevole.

Costo: 1 seduta a partire da euro 800,00

ELETROPORAZIONE: DAL BRASILE COMINCIARE A CURARSI SENZA TRAUMI IN MODO EFFICACE

Trattamento consigliato tra i 20 e 30 anni

Alta tecnologia non invasiva transdermica utilizzata molto in Brasile: veloce e efficace tramite un impulso elettrico, aumenta momentaneamente la permeabilità del tessuto.

Grazie a questo fenomeno si verifica l’apertura di canali acquosi che consentono ai principali farmaci o attivi di vitamina A e C di penetrare attraverso il derma e l’epidermide, senza lasciare alcun segno sulla cute e totalmente indolore.

Nello stesso macchinario è presente uno stimolatore muscolare ad azione tonificante.

Per ottenere il massimo risultato si consiglia un ciclo di cure di 5 sedute.

Costo: a partire da euro 110,00

NEW GOLDEN LIFT: DA ISRAELE, PER UN EFFETTO LIFTING SENZA BISTURI

Trattamento consigliato tra i 30 – 35 anni

Si tratta di una particolare tecnologia ibrida a radiofrequenza frazionata con micro aghi, circa 30 della lunghezza di 0,5 mm, in grado di stimolare la produzione di nuovo collagene e fibre elastiche.

Agisce soprattutto per le collane di venere e la pelle superficiale danneggiata: New Golden Lift funziona per combinazione di calore, radiofrequenza bipolare e elettricità trasmessa in profondità.

Nessun dolore e un downtime di 2-3 ore.

Costo: 1 seduta a 300,00 euro

MAXIMUS DA ISRAELE: IL TRATTAMENTO DELL’ACCHIAPPO

Trattamento consigliato tra i 20 – 30 anni

Maximus è una radiofrequenza israeliana multipolare che al suo interno presenta il D.M.A (dinamic muscle activation), un attivatore muscolare in grado di tonificare il muscolo e la pelle del collo: in questo caso lo chiamo “trattamento dell’acchiappo” perché è perfetto immediatamente e per le più giovani può essere una bella cura.

Questa combinazione viene abbinata al calore emanato dal manipolo col fine di drenare al meglio i liquidi e le scorie in eccesso, permettendo così il miglioramento della circolazione e un aumento del tono muscolare.

Costo: 1 seduta a euro 110,00

Deborah Micol Anna Ancona

Giornalista Pubblicista