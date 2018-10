Triennale, successo oltre le attese per le Cicatrici dei B.livers

Si è aperta ieri, alla Triennale di Milano, la mostra "Cicatrici", realizzata dai B.Livers, ragazzi affetti da gravi patologie croniche, che in un percorso durato un anno - insieme ai giovani del +LAB, l’innovativo laboratorio del Politecnico di Milano e con il contributo di Janssen - hanno raccontato e poi scolpito con le stampanti 3D le proprie cicatrici su due icone di bellezza, la Venere di Milo e il David di Michelangelo, in una “discesa” dentro a se stessi, che è un viaggio di emozioni e verifiche che tutti gli esseri umani possono fare per scoprire la propria meraviglia.



"Cicatrici" rimarrà aperta fino al28 ottobre, ad ingresso gratuito, dalle 10.30 alle 20.30 (con chiusura il lunedì). Per l’intera durata della mostra i visitatori saranno accolti dai B.Livers che li guideranno in questo percorso dove ciascuno si può riconoscere.



LA MOSTRA:



CICATRICI

Triennale di Milano

Viale Alemagna 6, Milano

Ingresso gratuito

Apertura tuti i giorni escluso il lunedì, dalle 10.30 alle 20.30