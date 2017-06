Il presidente Usa Donald Trump "vorrebbe testimoniare al 100% sotto giuramento" sulle accuse rivoltegli ieri dall'ex direttore dell'Fbi, James Comey, che licenzio' il 9 maggio scorso. Comey che ieri in un'audizione alla commissione Intelligence del Senato ha sostenuto che Trump gli chiese, tra l'altro, "lealta' assoluta" e di porre fine alle indagini sul suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, coinvolto nel Russiagate, i contatti tra il suo staff e funzionari russi.