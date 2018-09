Tutti i must e le tendenze dell'autunno 2018

Per chi ha appena riposto i bagagli, per chi sfrutta gli ultimi weekend di settembre per rilassarsi sulle spiagge sempre meno affollate, per chi è rientrato a lavoro ma non vuole rassegnarsi alla fine dell’estate, la verità è una: l'autunno è ormai alle porte. Come dargli il benvenuto in casa? Scoprendo le tendenze dell'autunno.

ProntoPro.it, il portale numero uno dei servizi in Italia, ha chiesto ai suoi migliori professionisti quali siano le tendenze e i must di questo autunno facendosi rivelare anche la spesa media da sostenere per preparare la propria casa alla stagione in arrivo.

Dalle pareti all'arredamento: idee e costi

A colpi di spatola. Per dare un tocco di novità alla casa spicca tra le tendenze dell'autunno quella di sostituire le pareti bianche con quelle colorate: donano profondità agli spazi, decorando con leggerezza gli ambienti. Sebbene sia il grigio il colore preferito dell’autunno-inverno 2018/2019, le mazzette spaziano tra un’infinità di tonalità che vanno dal verde, al blu, ai colori terrosi passando per il colore dell’anno, l’ultra violet.

È l'effetto spatolato il più richiesto su ProntoPro in questo periodo. I costi? Si va dai 19 euro al metro quadro di Napoli ai 30 euro di Roma e Milano. Ma quanto si spende in media per tinteggiare casa? Per una soluzione minimal con vernice lavabile colorata occorrono circa 11 euro al metro quadro, 20 in caso di smalto. E si può continuare a salire, fino a superare i 100 euro al metro quadro per un effetto stucco veneziano. Occhio ai costi: i materiali, lo spostamento dei mobili e la pulizia finale non sono sempre inclusi nei preventivi!

Carta da parati ovunque

La vera novità della stagione è però rappresentata dal ritorno della carte da parati. Più economico e disponibile in una grande quantità di varianti, il materiale preferito da chi sceglie di tappezzare le pareti è la carta, seguita dal tessuto-non tessuto e dal vinile. I costi per la posa? Sulla base dei preventivi raccolti da ProntoPro.it, i preventivi variano mediamente dai 5 ai 28 euro al metro quadro, a seconda del materiale utilizzato e della città in cui si effettua il lavoro.

Questione di stile

Più spazio a tutto ciò che contribuisce a rendere la casa sempre più calda e accogliente: piante, tessuti avvolgenti e tappeti a pelo lungo e trame geometriche. E se le tendenze volgono verso lo stile scandinavo, il maggior numero di richieste raccolte da ProntoPro continua a essere per lo stile moderno (45%), seguito a lunga distanza dal minimal (19%) e dal classico (17%).

Anche il trend dei metalli è in ascesa, ma in modo particolare il bagno è il luogo della casa che vede il trionfo dei dettagli dorati per i rubinetti, gli specchi e gli accessori.

Un aiuto in più

Per tutti coloro che vogliono usufruire dei preziosi consigli di un interior designer per arredare casa, la spesa base si aggira mediamente intorno ai 300 euro per ogni stanza, ma i prezzi variano notevolmente da città a città e in base alla complessità del progetto.

Il compenso del professionista è calcolabile in forma percentuale, con un rincaro medio dell’8% sul totale speso per l’arredamento e i complementi, o a forfait. Le richieste di consulenza più gettonate su ProntoPro sono legate ai monolocali, con preventivi che si aggirano mediamente sui 600 euro. Per i piccoli interventi, è possibile anche fare ricorso a una consulenza con tariffa oraria. I prezzi? A partire da 50 euro.

Una casa calda e sostenibile

Con l’autunno, si sa, le giornate si accorciano e il freddo si avvicina sempre più. Come prepararsi all'inverno, avendo sempre un occhio di riguardo anche all'ambiente? Per gli amanti della fiammella, la scelta ricade sulla stufa a pellet, che ha un costo medio di installazione di 2.110 euro. 110 euro sono invece necessari per la manutenzione della caldaia o, se si sceglie di acquistarne una nuova, bisogna mettere in conto una cifra media di 2.000 euro.

Non solo costi: risparmi e bonus… ancora per poco!

Se l’installazione di una caldaia a condensazione in sostituzione ad una tradizionale comporta un risparmio sui consumi del gas intorno al 15%*, i vantaggi economici non si concludono qui. Fino al 31 dicembre 2018 è ancora possibile usufruire dell’eco-bonus. Le percentuali di detrazione variano dal 50% al 65%.

Appartiene al primo gruppo l’installazione di una caldaia a condensazione di classe A mentre, per l’installazione di una caldaia a condensazione di classe A+ con sistema di termo regolamentazione evoluto, si potrà beneficiare di una detrazione pari al 65% della spesa sostenuta. Perché affrettarsi? Anche se non si sa ancora cosa conterà la legge di bilancio, è probabile che con il nuovo anno le percentuali verranno ridotte. Meglio non rischiare!

*per unità abitativa di circa 90 mq con produzione di acqua calda per 2/3 persone