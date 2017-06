Ultraleggero precipita tra i boschi: due morti in Valtellina



Trovato il piccolo aereo da turismo biposto disperso da ieri e precipitato in una zona boschiva tra la Valtellina e la Valcamonica. Il pilota e l'altro passeggero a bordo, entrambi cittadini del Belgio, sono stati trovati senza vita. L'ultraleggero e' stato ritrovato a Edolo, in Vallecamonica. Il velivolo era arrivato alla base aerea di Samolaco (Sondrio), un paio di giorni fa insieme ad un altro ultraleggero dello stesso genere.