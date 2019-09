Un matrimonio da Grande Slam per il riservato Rafael Nadal

Rafa Nadal è conosciuto per essere, da anni, leader indiscusso del tennis mondiale, insieme all’amico Roger Federer, anche un ragazzo molto schivo, soprattutto quando si cerca di entrare nella sua sfera personale.

Un’ulteriore conferma di questo aspetto nemmeno troppo nascosto del tennista e dell’uomo Rafa è emerso nella conferenza stampa seguita alla grande vittoria ottenuta negli US OPEN di New York , vinto per la quarta volta, il suo diciannovesimo Grande Slam.

Il matrimonio blindato di Rafa Nadal

Uno dei giornalisti presenti ha tentato di aprire la breccia della riservatezza di Nadal chiedendogli delle sue prossime nozze. Nessuna risposta ma un secco ‘ su questo tema non si parla ‘ da parte del suo addetto alle pubbliche relazioni.

Ma su questo matrimonio da ‘Grande Slam’ già si parla.

Rafa Nadal si sposerà il prossimo 19 ottobre nella sua tenuta ’Sa Fortaleza’ al nord di Maiorca, con Maria Francesca Perellò, sua fidanzata da 15 anni.

Un matrimonio abbastanza unico sia per il numero delle persone, si parla di oltre 500, sia per il livello di notorietà degli invitati, con alla testa il re Juan Carlos, che da tempo mantiene una stretta relazione con il tennista e la sua famiglia.

La massima riservatezza possibile dell’evento sarà garantita dal luogo dove verrà realizzato. Un castello del 17esimo secolo sulla penisola di Punta Avancada completamente chiuso alla vista di estranei da parte di terra e praticamente irraggiungibile per realizzare fotografie da parte del mare.

La residenza ha sei alloggi, un eliporto e due calette private. Si trova sopra un’estensione di quasi 90000 mq e 1100 metri di giardini spettacolari.

Insomma un posto da sogno e da film. Non è un caso che vi sono state girate molte riprese di diverse pellicole, tra cui il famoso ‘Infiltrato’.

Tra gli amici invitati i giocatori del Real Madrid, squadra del cuore di Nadal, che però difficilmente potranno partecipare dato che il matrimonio è di sabato, giorno di partite per la Lega Spagnola.

Responsabile della love story tra Mery e Nadal, la sorella del tennista.

Mery che accompagna da anni il tennista in tutti i campi del mondo, sempre circondata dalla famiglia Nadal, è laureata in Amministrazione e Direzione di Impresa all’Università delle Isole Baleari.

Attualmente dirige la Fondazione che porta il nome del fidanzato.

E con la totale discrezione che la contraddistingue sta facendo la ‘wedding planner’ del suo matrimonio.

Mentre nel frattempo il tennista, che si è dichiarato con uno splendido solitario che la giovane ha al dito, pianifica i suoi tour vittoriosi.

Ai primi di ottobre sarà a Ginevra per un’esibizione e in Coppa Davis a novembre.

Mentre il resto del calendario verrà aggiustato sulla base del matrimonio e della luna di miele che, i beni informati dicono, potrebbe venire posticipata a favore della carriera sportiva di Rafa, sicuramente l’altro suo grande amore.