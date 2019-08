Una mossa così sbagliata da pensare ad una strategia nascosta

‘E’ la politica bellezza’ direbbe qualcuno al nostro Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Salvini dopo aver sparigliato con coraggio il Governo gialloverde pare trovarsi in un ‘cul de sac’. Alle spalle i suoi fans e probabilmente tutta la Lega che non hanno capito fino in fondo la mossa del loro Capitano, davanti il possibile inciucio di un Governo ibrido tra PD e M5S.

Una mossa da manuale o un karakiri politico?

‘Sarebbe una truffa un Governo di questo tipo’ lo bolla Salvini ma non riesce del tutto a convincere la grande platea dei suoi elettori e a dire la verità forse nemmeno se stesso.

Possibile, si chiedono i più, che il politico navigato, il guerriero di tante battaglie, il comandante che in pochi anni è riuscito nell’impresa di portare la Lega, così da sondaggi, a diventare primo partito e soprattutto partito nazionale, abbia fatto un errore così importante?

In una partita a scacchi quale è quella che tutti i giorni si gioca in Parlamento non si può’ regalare agli avversari la la mossa per farti scacco matto.

Resuscitare in un colpo solo il M5S, più che traballante, e il PD, in lotta continua e quasi dissolto, e permettere a FI di risvegliarsi dal sonno con un po’ di snobismo, è un’operazione da vero kamikaze.

Così suicida che sembra finta.

Ci deve essere per forza una strategia, ai più nascosta, per modificare le carte in gioco.

Difficile però identificarla.

A giorni si saprà se il Capitano ha giocato la carta vincente, sorprendendo tutti ma proprio tutti, oppure ha gettato sul banco la peggiore carta di tutta la sua partita politica.

Se il corretto Conte lasciasse per l’Europa, Di Maio andasse al suo posto, e alcuni ministri grillini lasciassero il posto a personaggi della Lega, in un Governo un po’ meno giallo e un po’ più verde allora la mossa di Salvini avrebbe un senso. Un film già definito fake news da Di Maio.

Ma se il Governo gialloverde lasciasse il posto ad una creatura giallorossa allora si che i punti di domanda sarebbero tanti e molti più dei consueti like rivolti al Matteo del Nord.

Giusto? Sbagliato?

Lo scopriremo nei prossimi giorni.