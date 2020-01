Università Lum Jean Monnet. Graduation cerimony per il rilascio dei Master

Si è svolta sabato scorso, nella magnifica cornice di Villa Clerici, la sede milanese della School of Management dell'Università Lum Jean Monnet la graduation cerimony per il rilascio dei diplomi dei Master MIBC International Business in China e MIFL Made in Italy Fashion and Luxury management.

A presiedere la Commissione il professor Antonello Garzoni direttore dei Master nonché Prorettore dell'Università LUM, con delega al internazionalizzazione e preside della Facoltà di Economia, coadiuvato dai professori Federico Maria Callegari, Paolo Cacciato e Marco Bacini.

Prima della consegna dei diplomi uno speech ben augurale è stato tenuto dal dottor Gianni Demichelis, Senior vice President di Unicredit che si è rivolto così agli ormai ex studenti: "Ora siete pronti per portare contributi di valore al mondo del lavoro alla società nel suo complesso contribuite da protagonisti e non da comparse" prosegue poi il professor Demichelis dicendo "Lasciatevi sorprendere la vita è piena di curve talvolta immaginiamo di voler fare una cosa ma poi davanti a noi inattesi scenari, e ci scopriamo a fare altro."

Molti gli applausi per i ragazzi del MIBC, reduci ed entusiasti della loro esperienza di stage durata 3 mesi a Shanghai. "Mostratevi sempre preparati: sarete voi gli unici responsabili della vostra felicità e della imperfetta perfezione della vostra vita!" conclude il Prof. Demichelis: "Usate i potere dei mezzi di comunicazione a vostro vantaggio: il mondo non è mai stato così piccolo".

Ed infatti la discussione della tesi di Mattia Pellegrino avviene in tempo reale a mezzo Skype: è rimasto a Shanghai dove ha già trovato lavoro! ….ed infatti chiude il collegamento, un po' stuzzicato dal professor Garzoni con l'espressione entusiasta: “il Master funziona” .





A chiudera la cerimonia il professor Garzoni che ha ricordato che: "la grande famiglia Lum è molto più grande di quella qui rappresentata a Milano: 3500 ragazzi diplomati ai master quest'anno, 2000 iscritti alle facoltà di economia e giurisprudenza" e prosegue: "quella di Milano è stata un'ambiziosa scommessa, di non fare solo cose belle, ma anche utili per i ragazzi, e alla luce di quest'anno, la scommessa è stata vinta".