Uomini e Donne Luca Onestini nudo choc Luca Onestini, ecco Luca nudo!!!

Uomini e Donne, Luca Onestini fa una scelta a Uomini e Donne con la quale Uomini e Donne grazie a Luca Onestini fa il pieno di ascolti.

Uomini e Donne Luca Onestini e Soleil Sorge hanno ricevuto un'ottima notizia. La puntata della scelta di Luca Onestini ha fatto registrare un ascolto record stagionale, superando di gran lunga la scelta dell'altro tronista Marco Cartasegna.

Attorno alla scelta di Luca Onestini si è generato un notevole effetto suspense, grazie alle due puntate precedenti la scelta, nelle quali però quest'ultima era già stata annunciata.

In queste due puntate, ricordiamo, abbiamo assistito all'abbandono del trono da parte di Desirée Popper e ad un duro scontro tra Alex e Pietro Tartaglione, corteggiatori di Rosa Perrotta, la cui scelta sarà registrata lunedì 22 Maggio. Tornando a Luca Onestini [VIDEO], c'è da dire, dunque, che nonostante il pubblico di Uomini e Donne non abbia apprezzato la scelta del tronista, in quanto il tifo era tutto per Giulia Latini, i dati di ascolto sono stati più che lusinghieri.