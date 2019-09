Urbano Cairo riconosciuto Alumnus Bocconi 2019 dalla community degli studenti

Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di Rcs MediaGroup (della quale è anche amministratore delegato), è stato nominato Alumnus Bocconi dell’anno 2019 dalla Bocconi Alumni Community. Il riconoscimento, che dal 1988 la grande comunità degli alumni Bocconi nel mondo (oggi circa 120 mila persone divise in 46 chapter esteri e 24 italiani) conferisce ogni anno a un alumnus o una alumna che si sia particolarmente distinto, sarà conferito il prossimo 11 ottobre dal presidente della Community Riccardo Monti.

"Urbano Cairo racchiude caratteristiche che raramente si trovano in una sola persona: creatività coniugata al rigore, coraggio, energia, profondo senso logico, capacità di sognare e pragmatismo”, sottolinea Riccardo Monti. “La sua unicità risiede nella capacità di aver trasformato le proprie passioni in imprese, un’idea che lui stesso così riassume: ‘Nulla accade se non l'hai sognato prima’. Ora possiamo dire che, dagli anni dell'università in Bocconi, è stato capace di costruirsi le giuste competenze e attitudini per realizzare i suoi sogni".

“Mi fa molto piacere ricevere questo premio”, commenta Urbano Cairo. “Mia mamma era insegnante e, da sempre, il ruolo e i valori della formazione fanno parte della mia vita. In un mondo interconnesso come quello di oggi, l’Università Bocconi svolge un ruolo cruciale per formare e aiutare i futuri manager e imprenditori a realizzare i propri sogni e a competere a livello internazionale. Sognare ambiziosi traguardi deve continuare ad essere il pensiero di noi Bocconiani”.

Laureato nel 1981 in economia aziendale alla Bocconi con una tesi su “La strategia finanziaria delle medie imprese industriali in fase di espansione”, dopo diversi incarichi dirigenziali nel gruppo Fininvest – in cui come amministratore delegato di Mondadori Pubblicità ottiene un incremento di fatturato da 390 a 500 miliardi di lire - nel 1995 Urbano Cairo intraprende la carriera imprenditoriale, gettando le fondamenta di quella che è poi diventata la Cairo Communication. Nel 1999 acquisisce l’Editoriale Giorgio Mondadori S.p.A., che segna l’ingresso del gruppo Cairo nel settore dell’editoria.Il 2000 è l’anno della quotazione in Borsa, poi nel 2003 nasce Cairo Editore S.p.A, che si afferma nel giro di poco tempo come leader nel mercato dei settimanali. Nel 2013 acquisisce il canale La7 da Telecom Italia, risanandone il conto economico. Dal 3 agosto 2016 è presidente e amministratore delegato di RCS Media Group. Dal 2005, inoltre, è proprietario del Torino Football Club.

Questi i premiati del passato:

Francesca Bellettini, 2018

Luca de Meo, 2017

Stefano Sassi, 2016

Giuseppe Sala, 2015

Federico Marchetti, 2014

Joerg Asmussen, 2013

Giovanni Ciserani, 2012

Fabrizio Saccomanni, 2011

Diego Piacentini e Laura Cioli, 2010

Nouriel Roubini e Giovanni Castellucci, 2009

Alberto Cribiore e Gaetano Micciché, 2008

Paolo Cuccia, 2007

Enrico Cucchiani, 2006

Vittorio Grilli, 2005

Claudio Costamagna, 2004

Vittorio Colao, 2003

Paolo Scaroni, 2002

Marco Drago, 2001

Corrado Passera, 2000

Renato Soru, 1999

Emma Bonino, 1998

Alessandro Profumo, 1997

Emma Marcegaglia, 1996

Isabella Ventura, 1995

Carlo Scognamiglio, 1994

Marco Tronchetti Provera, 1993

Giovanni Giudici, 1992

Lucio Stanca, 1991

Jody Vender, 1990

Tommaso Padoa-Schioppa, 1989

Giordano Zucchi, 1988

Roberto Mazzotta, 1987