USA. Libero dall’impeachment Trump opziona il suo secondo mandato

E così, come ampiamente previsto, il Senato americano a larga maggioranza repubblicana, dopo una lunga seduta e una votazione a chiamata, ha rigettato la procedura di impeachment portata avanti dai democratici.

Trump era accusato di abuso di potere per aver anteposto i suoi interessi politici agli interessi nazionali e di ostruzione al Congresso per aver cercato d’intralciare le indagini.

Ad annunciare i due articoli dell’impeachment era stato il deputato democratico Jerry Nadler, presidente della commissione Giustizia della Camera.

A riguardo del 1 articolo 52 senatori hanno votato a favore mentre 48 senatori hanno votato contro il Presidente.

Il Senato assolve il Presidente Donald Trump

Per quanto riguarda il 2 articolo dell’impeachment 53 senatori hanno votato a favore e 47 senatori contro.

In tal modo rimangono solo due i Presidenti democratici sottoposti a impeachment : Andrew Johnson (1868) e Bill Clinton (1999). Per quanto riguarda invece il Presidente Richard Nixon(1973) per il Watergate e Spiro Agnew, suo vicepresidente ( 1972) non si può’ parlare di impeachment poiché i due si dimisero prima che la procedura venisse avviata formalmente.

A questo punto libero dalla zavorra di questo processo Trump può’ lavorare forte verso il secondo mandato. I del , dal canto loro, hanno cominciato male la campagna delle primarie.

Il caos delle votazioni dei caucus in Iowa è stato imbarazzante e ancora adesso non sono arrivati i risultati completi.

Comunque nel super fiasco in Iowa i risultati, non ancora del tutto definitivi e arrivati con grande ritardo e confusione, danno al primo posto il giovane Pete Buttigieg con il 27%, poi il veterano Bernie Sanders con il 25% , Elisabeth Warren con il 18% e Jo Biden con il 15% su un totale scrutinato del 75%

La prossima tornata sarà nel New Hampshire il prossimo 11 febbraio con in palio 33 delegati. La speranza è che nulla si ripeta.