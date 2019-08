Via alle consultazioni di Mattarella. Al Quirinale la Casellati e Fico

Da oggi alle 16 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprirà il suo studio alla Vetrata al Quirinale per accogliere i presidenti delle Camere e i gruppi parlamentari per le consultazioni, dopo che con le dimissioni di Giuseppe Conte da presidente del Consiglio si è ufficialmente aperta la crisi di governo.

Mercoledi' 21 agosto 2019 il presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verra' sentito telefonicamente. ORE 16.00: Presidente del Senato della Repubblica: Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati ORE 16.45: Presidente della Camera dei deputati: On. Dott. Roberto Fico ORE 17.30: gruppo parlamentare "Per le autonomie (Svp-patt,uv)" del Senato della Repubblica ORE 18.00: gruppo parlamentare Misto del Senato della Repubblica ORE 18.30: Gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati ORE 19.00: gruppo parlamentare "Liberi e uguali" della CAMERA dei deputati