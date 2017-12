A Courmayeur le feste continuano

La stagione invernale è appena iniziata, non è passata neanche una settimana da Welcome Winter 2018, e Courmayeur è pronta ad augurare un buon Natale e a regalare a tutti i suoi amanti e appassionati di località sorprese ed eventi imperdibili.



La stagione invernale 2017/2018 si apre con una cornice davvero magica resa possibile dalle abbondanti nevicate che hanno imbiancato il paese e che hanno preparato le piste ad accogliere i tanti turisti che sceglieranno Courmayeur come meta per le loro vacanze. Ma Courmayeur non è solo neve e sci, infatti come da tradizione si rinnova l’appuntamento alla Vigilia di Natale con Rhémy de Noël, il Babbo Natale di Courmayeur.



Il 24 Dicembre presso la Maserati Mountain Lounge dalle ore 17:00, i bambini aspetteranno l’arrivo dello spazzacamino più famoso di Courmayeur scrivendo le loro letterine per Rhémy e con animazioni a cura di Palinodie. A partire dalle 17.30 La sua storia sarà raccontata tramite illustrazioni dell’artista visivo Cosimo Miorelli e finalmente alle 17:45, Rhémy de Noel farà il suo arrivo per accendere la Lanterna simbolo del Natale.



Per concludere il 2017 festeggiando l'arrivo del nuovo anno, Courmayeur invita al suo Capodanno #iolofaccioacourmayeur presso la Maserati Mountain Lounge, dalle ore 23:00 alle ore 01:00 del 31 Dicembre 2017. Musica, video ed entertainment saranno i protagonisti di una nottata di festeggiamenti, con dj set a cura di Flavio Muscle Romaniello powered by Radio Monte Carlo.



A partire dal 24 Dicembre 2017 fino al 31 Marzo 2018, QC Terme porterà sulle piste di Courmayeur il design e l'arte con il progetto "Il portale dell'aQCua": il primo snow art del mondo in cui l'opera d'arte della natura incontra l'opera d'arte dell'uomo. Presso il comprensorio sciistico di Courmayeur Mont Blanc sarà presente una installazione di design, con l'obiettivo di comunicare i valori del marchio QC Terme attraverso l'arte.



Si tratterà di un'opera dedicata all'acqua in metallo specchiato e animata da vapore, suoni e luci. La direzione artistica sarà curata da Matteo Ragni – artista di fama internazionale e vincitore di due Compasso d'Oro, che unisce l'attività di designer a quella di docente in diverse università internazionali, di art director e architetto.