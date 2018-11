A Moby del Gruppo Onorato il Sigillo tedesco di Qualità Campioni del Servizio

Die Moby schiffe sind die besten. Il che sta per “Le navi Moby sono le migliori”. Per il quinto anno consecutivo, la Compagnia della Balena Blu conquista il Sigillo di Qualità “Migliori in Italia-Campioni del Servizio”, assegnato dall’Istituto tedesco Qualità e Finanza. Il riconoscimento, tra i più importanti non solo in Italia, ma anche a livello internazionale è il frutto degli approfonditi e imparziali test condotti dai ricercatori dell’Istituto tedesco, che analizzano in particolare il rapporto qualità-prezzo e le garanzie di affidabilità fornite ai consumatori.

Moby è tutto questo, in grado di soddisfare una clientela variegata che per viaggiare può scegliere tra una pluralità di linee e orari, 365 giorni all’anno e che spazia dalla famiglia interessata a trascorrere una tranquilla e divertente vacanza nella splendida Sardegna, alla giovane coppia che ha scelto un romantico weekend all’Elba, sino al gruppo di amici amanti delle due ruote, che hanno optato per le strade tortuose della Corsica.

Un successo assicurato da uno stile di navigazione garantito da una lunga tradizione ed esperienza nel settore dei trasporti marittimi, con una flotta che risponde perfettamente alle esigenze di tutti i tipi di clientela.

La Compagnia del Gruppo Onorato Armatori ha conquistato il primo posto nel settore “Traghetti e Navi“, aggiudicandosi un titolo che solo le migliori aziende possono vantare, frutto del consenso e del parere favorevole espresso da migliaia di persone che hanno scelto di viaggiare sulle navi del Gruppo Onorato e che sono rimasti pienamente soddisfatti del servizio offerto.

“Ci congratuliamo con Moby per l´eccellente risultato raggiunto in questa quinta edizione dello studio ‘Migliori in Italia - Campioni del Servizio 2018/19’ - commenta Christian Bieker, direttore dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza. “Campioni del Servizio è la più grande indagine in Italia che si basa su quasi 200mila giudizi di consumatori italiani chiamati a valutare il servizio ricevuto da 900 aziende in oltre 100 diversi settori dell’economia. Il 79,2% dei clienti risulta essere molto soddisfatto del servizio ricevuto da Moby, che si riconferma dunque al vertice della categoria ‘Traghetti e Navi’”.