A Rimini l'Italia punta al campionato mondiale dei giovani pasticceri

“Planet Fantasy, il potere della fantasia”. Questo il tema al quale dovranno ispirarsi i giovani pasticceri che sabato 21 e domenica 22 gennaio si sfideranno nel Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores all’interno di Sigep (Fiera di Rimini, 21-25 gennaio 2017).

Arrivano da tutto il mondo le dieci squadre che gareggeranno in questa quarta edizione del campionato mondiale dei pasticceri juniores: Francia, Giappone, India, Serbia, Filippine, Singapore, Messico, Polonia, Russia, Italia.

Il Giappone è la squadra campione in carica. Due anni fa a Rimini si imposero Kazumasa Yoshida e Koushi Oyama, coordinati dal team manager Kajiro Mochizuki, grande Maestro pasticcere all’Imperial Hotel di Tokyo, dove lavorano 55 pastry chef.

Per la squadra italiana, che sta rifinendo la preparazione delle prove nella sede di CastAlimenti a Brescia, ci saranno il bergamasco ventenne Mattia Corinovis (campione italiano in carica) e il bresciano Andrea Marzo. Team Manager il piemontese Fabrizio Galla.



Il Campionato Mondiale Juniores di pasticceria è stato ideato da Roberto Rinaldini e in questi anni ha rappresentato uno straordinario appuntamento, nel quale sono emerse le migliori giovani leve della pasticceria mondiale.



Unica nel suo genere, la competizione è rivolta alle stelle nascenti della pasticceria artigianale under 23 e si disputerà all’interno della Pastry Arena (pad. B5), la grande ‘piazza’ dei Pastry Events dove il top del mondo dolciario di livello internazionale si incontrerà condividendo innovazione e conoscenze.



La premiazione del concorso è fissata per domenica 22 alla Pastry Arena dalle ore 17.30.