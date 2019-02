Viaggi

Venerdì, 15 febbraio 2019 - 11:35:00 Alicost, al via questa primavera le nuove rotte per il Cilento e la Sicilia La società di navigazione attiva i collegamenti con imbarcazioni ad alta velocità da Salerno per la costa cilentana, le isole del golfo partenopeo e le Eolie. di Eduardo Cagnazzi