All'Eden per fare la dieta delle star

Di solito nei ristoranti, specialmente quelli stellati, ci si va per mangiare con il timore, esagerando magari nei dessert, di prendere qualche kg in più. Al Giardino dell'Eden, invece, si può pranzare o cenare tutti i giorni seguendo il regime dietetico delle grandi star del calibro di Cameron Diaz o Jennifer Lopez, habituéē dei lussuosi alberghi della catena Dorchester (in Italia, oltre al New Eden di Roma, il Principe di Savoia a Milano) nel mondo. Il menù rigorosamente light é firmato da Fabio Ciervo che ha presentato alla stampa un buffet- tipo valido per tutta la settimana.



Ottimi ingradienti, cibi di qualità, benessere e tanto gusto sono le 4 regole dei menù griffati dallo chef stellato Ciervo nel nuovo Salad Bar dell'Hotel Edn " Il Giardino Ristorante & Bar". Spazio informale, pietanze a vista curate da uno stuolo di camerieri in guanti candidi con una selezione di dolci sfornati Just in time, essenziali per un pasto veloce adatto alla pausa estiva nel cuore di Roma accanto alla famosa Terrazza dalla vista mozzafiato sul verde smeraldo di villa Borghese o sulla bellezze della Città eterna. Discepolo da sempre di quella filosofia alimentare che coniuga benessere e gusto, Fabio Ciervo riesce a stuzzicare i palati più raffinati con grande attenzione ai grassi ed alle cotture. Nel buffet campeggiano squisite insalate o verdure gourmet, un piatto espresso caldo, frutta di stagione e dolci. "Il profumo della mela annurca cotta alla brace ed aromatizzata alla cannellaé uno dei miei primi ricordi" racconta ad Affaritaliani.it lo chef Ciervo,38 anni, beneventano di Sant'Agata dei Goti.



Ispirato dal sapere del nonno agricoltore, Ciervo ha sviluppato fin da piccolo la passione per la cucina ed una grande conoscenza delle materie prime. Atleta di anelli, pratica regolarmente molto sport e conosce tutti i trucchi di una corretta alimentazione. Ē vero, gli chiedo, che le celebs fanno la dieta qui da voi al Giardino? "Certamente, si mangia tutto crudo, naturale e poi, volendo, si può scendere nella spa" risponde lui. Conferma il top manager Luca Virgilio che la spa ē praticamente sold out. La spa ē unica perchē non ha spazi comuni ma ē dotata di cabine singole con bagno, accappatoio, ciabattine o creme ad hoc che vengono prenotate per un'ora scegliendo uno dei vari trattamenti nel carnet. Esiste una sola suite con sauna che vi consigliamo di opzionare per tempo perchē ē Richiestissima.



Allora, davvero, ci si può organizzare un regime di remise en forme da voi, light lunch & un'ora di spa personalizzata? "Assolutamente si" puntualizza Virgilio "ovviamente si tratta di scelte. Comunque il nuovo Eden consente molti spazi aperti anche agli esterni. La vista così bella che si può venire la sera anche solo per un aperitivo oppure per una pizza. Poi, per le cene stellate c'è il ristorante che va prenotato dove si entra in giacca e cravatta. Al piano terra infine lo spazio della libreria con camino & cocktails after dinner con musica in sottofondo. Insomma, volendo, c'é solo l'imbarazzo della scelta".