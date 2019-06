Arriverà nell'estate 2021 la Msc Seashore, espressione del Made in Italy

Esattanente a un anno dal suo primo viaggio, Msc Crociere annuncia l'apertura delle prenotazioni per l’avveniristica Seashore nel Mediterraneo occidentale. A partire da giugno 2021, Msc l’unità sarà protagonista di un itinerario di sette notti con scalo negli iconici porti di Genova, Napoli, Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. A partire da oggi e, per le prossime due settimane, le vendite saranno aperte in esclusiva solo per i soci Msc Voyagers Club, uno dei tanti vantaggi del programma che premia gli ospiti più fedeli di MSC Crociere. Tutti gli altri ospiti invece potranno prenotare una crociera a partire dall’11 luglio 2019.

Msc Seashore sarà la terza nave dell'innovativa generazione Seaside, dopo le Seaside e Seaview, varate rispettivamente nel 2017 e 2018, e la prima di due navi Seaside Evo arricchite con spazi pubblici più ampi e più cabine con il più alto rapporto di spazio esterno per ospite di qualsiasi nave della flotta della Compagnia.

Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, commenta: “Ogni nave che costruiamo è diversa. Msc Seashore è un'evoluzione dell'innovativo prototipo Seaside, ma questa nave avveniristica ci ha permesso di migliorare ulteriormente la guest experience con l'introduzione di nuove caratteristiche e strutture, oltre ad alcuni miglioramenti rispetto a quelle già esistenti. Con una maggiore capacità e strutture ampliate, Msc Seashore offrirà agli ospiti tante opportunità per vivere ancora più da vicino il mare e godere delle bellezze del Mediterraneo quando la nave entrerà in servizio”.

Tra le principali innovazioni della nuova nave un magrodome (tetto scorrevole in vetro) ancora più grande, una lounge su due piani dotata di una grande vetrata poppiera in grado di accogliere 600 passeggeri, un teatro ancora più capiente, un intero ponte aggiuntivo dedicato allo “Yacht Club”, un numero più elevato di piscine e alcune ricercatezze gastronomiche tra cui un ristorante con il “sushi train”.

Msc Seashore sarà dotata di nuove cabine dall’innovativo design, per accogliere famiglie e anche gruppi. Anche le suite dell’ Msc Yacht Club avranno un nuovo stile e avranno una cabina armadio all’interno. Oltre a questo, ci saranno altre due suite di lusso con vasca idromassaggio e altre 28 cabine a schiera con una propria area privata per prendere il sole. Inoltre, sarà dotata delle migliori e più recenti tecnologie ambientali disponibili per ridurre l’impatto ambientale, tra cui: un sistema di depurazione dei gas di scarico per emissioni più pulite; un sistema avanzato di trattamento delle acque reflue; sistemi di riscaldamento intelligenti, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) per recuperare il calore dai locali macchine; illuminazione a LED e dispositivi intelligenti per risparmiare energia in modo significativo. Inoltre, la nave sarà dotata di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR), che riduce l'ossido di azoto (NOx) in azoto innocuo (N2) e acqua. Tutto questo fa parte dell'impegno di Msc Crociere per offrire agli ospiti le migliori esperienze di vacanza in mare in modo sostenibile.

Msc Seashore salperà per il suo viaggio inaugurale il 13 giugno 2021 e dopo solo 18 mesi sarà affiancata da una seconda nave Seaside EVO che arriverà nell'autunno 2022 in costruzione anche’essa presso il cantiere italiano Fincantieri.