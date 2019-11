Bormio Ski 2019/2020/ Apertura impianti dal 30 novembre 2019 al 13 aprile 2020

Sabato 30 novembre inizia ufficialmente la stagione sciistica di Bormio Ski:

una meravigliosa e divertente esperienza verticale sugli sci. Impianti di risalita che portano in paradiso oltre i 3.000 metri di quota e una ski area dalla verticalità portentosa con ben 1.800 metri di dislivello.

Il comprensorio sciistico di Bormio si trova nel cuore dell’Alta Valtellina in un contesto suggestivo e unico: il Parco Nazionale dello Stelvio.

Piste per tutti i livelli e gusti, dai campi scuola per bambini e principianti ai tracciati solcati dai campioni della Coppa del Mondo come la leggendaria pista Stelvio che recentemente ha ottenuto il più alto riconoscimento a livello internazionale ricevendo l’assegnazione di tutte le gare dello sci alpino maschile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Punto di forza della località, il carattere marcatamente wellness del dopo-sci con ben tre centri termali di fama internazionale.

Da non perdere

Da non perdere, le attrazioni sulla neve per il divertimento di tutti (soprattutto per le famiglie): funslope e familypark.

Funslope è una sorta di tracciato da cross lungo il quale si trovano ostacoli come piccoli salti, ponti, tunnel, “chiocciole”, curve paraboliche, cambi di direzione e installazioni interattive che emettono suoni e reagiscono al passaggio dello sciatore.

Familypark è uno snowpark progettato per i bambini e i principianti, dove è possibile fare i primi passi di freestyle su elementi non troppo impegnativi.

Per gli appassionati di sci alpino: il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo sulla pista Stelvio

28 dicembre - discesa libera maschile

29 dicembre - combinata alpina maschile

Novità Bormio 2019/20