BTM 2018, a Lecce una full immersion nel mondo del turismo

Il 22 febbraio si accenderanno i riflettori su uno dei gioielli storici culturali leccesi d’eccellenza, l’ex convento degli Agostiniani, che ospiterà la quarta edizione dell’evento BTM 2018.

Ideato e organizzato dall’agenzia 365 giorni in Puglia, BTM dedicherà tre giorni all’intero mondo del turismo, una full immersion dove si coniugheranno diversi ambiti come quello della comunicazione turistica, del revenue management, del digital marketing, dei social media e della finanza agevolata.

Un evento dal respiro internazionale che si è distinto negli anni precedenti, per innovazione delle tematiche trattate nei panel e negli speech da importanti professionisti del settore provenienti da ogni parte del mondo e che anche quest’anno trasferiranno il loro knowhow in incontri, seminari, conferenze e workshop.

Nell’ultima edizione BTM ha registrato ben oltre le 8000 presenze in soli tre giorni, 120 espositori, 50 Buyers internazionali provenienti dai maggiori mercati di interesse per il comparto turistico, 30 Tour Operator internazionali, 10 compagnie aeree, blogger e influencer.

L’evento è ormai un punto di riferimento per il settore turistico in Puglia non solo per la partecipazione di prestigiose aziende ma anche per le numerose opportunità di incontro tra operatori turistici e buyers internazionali; quest’anno soprattutto dei settori MICE (meeting, Incentive, Convention, Exhibition) LEISURE – LUXURY (Business e Wedding) e SPORT DESTINATION con provenienza da Italia, Inghilterra, Germania, Francia, Olanda, Danimarca, Svizzera, Ungheria, Lettonia, Russia, Ucraina, Canada, Stati Uniti e Australia, ecc., ai quali saranno proposte attività di matching, finalizzato ad ampliare la conoscenza e il business con le varie imprese turistiche territoriali.

La quarta edizione ripropone anche quest’anno, il workshop finalizzato all’attività di out-going. Il Travel Trade, un momento utile e necessario per In-Formare le Agenzie di Viaggio sulle novità della stagione estiva 2018 riguardanti Tour Operator, compagnie aeree e varie agenzie di servizi.

Quest’anno è stata anche siglata una partnership con il comune di Taranto, il comune di Grottaglie, di Martina Franca ed il comune di Otranto.

In una visione di destination marketing, BTM ha organizzato incontri B2B, occasioni di networking e business matching che coinvolgeranno circa 55 buyers provenienti da tutto il mondo.