Enit, Campania da palma d'oro alla rassegna turistica del lusso a Cannes

Sono numeri da palma d’oro quelli del turismo campano, evidenziati da una ricerca Enit, durante la Iltm, la Fiera internazionale del Turismo di lusso di Cannes. I dati del 2019 definiscono scenari che premiano le scelte in un settore che è ormai assunto ad un ruolo strategico e trainante per l’economia locale. In sintesi, sono in aumento sia i flussi sia la spesa degli stranieri in Campania nel primo semestre dell’anno. I viaggiatori internazionali, oltre 2 milioni, crescono del +21,5% mentre i pernottamenti, circa 8,2 milioni, sono il 6,8% in più rispetto a gennaio-giugno 2018. La spesa turistica dall’estero in Campania raggiunge quota 940 milioni di euro nel periodo considerato e cresce del +12% rispetto al primo semestre 2018. Gli stranieri hanno destinato alla regione il 5% del totale speso sul territorio nazionale nei primi sei mesi del 2019, pari a circa 18,8 milioni di euro con un +6,7% rispetto al primo semestre 2018.

A questa edizione della Iltm di Cannes la Regione Campania ha partecipato con una delegazione guidata da Luigi Raia, direttore generale dell’Agenzia Campania Turismo, allestendo uno stand dove gli operatori specializzati nel settore luxury hanno potuto presentare proposte e offerte “stellate”.

“Anche alla Iltm di Cannes -afferma Corrado Matera, assessore regionale al Turismo- abbiamo investito sulla promozione di un significativo progetto di crescita del settore turistico in Campania e sulla nostra capacità di proporre al mercato diverse forme di turismo, ma sempre attenti a valorizzare un’offerta responsabile e compatibile con le diverse vocazioni dei territori. I numeri ci danno ragione e contiamo di proseguire sulla strada intrapresa”.

Quella che si svolge a Cannes è sicuramente tra le più prestigiose fiere specializzate nel b2b del settore luxury che permette alle imprese pubbliche e private di incontrare le aziende più qualificate che intermediano il prodotto turistico locale e continentale ed è uno dei maggiori marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.

In Campania all’incirca il 37% delle strutture alberghiere sono a 4 o 5 stelle e rappresentano circa il 62% sul totale dei posti letto disponibili. In pratica, la Campania è tra le regioni italiane con il maggior numero di strutture alberghiere di lusso. L’ILTM, uno degli appuntamenti dell’agenda regionale per la promozione turistica, rappresenta una sorta di mercato del turismo “stellato” e “stellare”, che si tiene tradizionalmente nel Palais des Festivals et des Congres, ed è la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo luxury in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica locale nel mondo.

“Partecipiamo a queste manifestazioni - ha concluso l’assessore Matera - con il preciso fine di attirare una domanda che sia il più compatibile possibile con gli obiettivi della sostenibilità e destagionalizzazione turistica”.