CDSHotels lancia nuove sfide per il 2018

Due new entry: il Relais Masseria Le Cesine e l’hotel Basiliani, 8 milioni di fatturato in più, 500mila presenze e 670 dipendenti a stagione piena! CDSHotels brinda a un 2017 di grandi successi e annuncia nuovi investimenti per il 2018, mirando ad affermarsi sempre più come una grande società di gestione alberghiera solida e affidabile, che ha fatto della professionalità e dell’attenzione per la qualità il segreto del suo successo (www.cdshotels.it).

Tra il 2016 e il 2017 ha acquisito la gestione di due grandi Alberghi, il Basiliani a Otranto e il Grand Hotel Riviera a Santa Maria al Bagno, ha inaugurato il Relais Masseria Le Cesine a Vernole, poco distante da Lecce e le strutture gestite sono divenute 6: i 4 villaggi, Costa del Salento Village, Riva Marina Resort, Pietrablu Resort & SPA e Relais Masseria Le Cesine e i due hotel Grand Hotel Riviera e Basiliani.

Il fatturato complessivo è passato da 18 milioni di euro del 2016 a 25 milioni del 2017.

All’orizzonte si intravede un’espansione del gruppo sulle coste più belle dell’Italia Meridionale, tra Basilicata e Calabria.

“Il 2017 si è contraddistinto come un anno di forte crescita per il nostro gruppo”, spiega la direttrice commerciale, Ada Miraglia, nella sua relazione annuale. “Tant’è che per la stagione abbiamo dovuto assumere nuovi collaboratori al Centro Servizi di Lecce, per poter soddisfare le innumerevoli richieste di prenotazione. Quando tutte le nostre strutture sono a pieno regime arriviamo ad impiegare fino a 670 persone. Inoltre, in una regione che vive essenzialmente di turismo balneare, siamo riusciti ad attuare una vera destagionalizzazione: oltre ai due alberghi, il Grand Hotel Riviera e il Basiliani, che restano aperti tutto l’anno, i villaggi Riva Marina Resort, Pietrablu e il Relais Masseria Le Cesine lavorano dai primi di aprile a novembre: oltre sette mesi l’anno! Il Pietrablu ha avuto nel 2017 un incremento del 100% di presenze di stranieri, il Riva Marina Resort del 65%. Ora che siamo riusciti a destagionalizzare attirando una clientela straniera con ottima capacità di spesa vogliamo focalizzare ancora di più la nostra attenzione sul mercato italiano di qualità”.

“Abbiamo investito nel turismo in piena crisi, quando tutti ci davano per pazzi”, dice l’assessore alle Industrie turistiche della Regione Puglia, Loredana Capone. “Ora è bello vedere come imprenditori capaci siano riusciti a trasformare il sogno di una Puglia protesa nel Mediterraneo in una grande impresa che produce sviluppo e lavoro per i giovani, facendo dell’accoglienza turistica la sua mission. Non posso mai dimenticare l’impegno che il gruppo CDSHotels ha profuso nella ristrutturazione del Grand Hotel Riviera, a Santa Maria al Bagno, un borgo marinaro da sogno, che non meritava di avere un albergo chiuso e diroccato!”.

“Con l’arrivo del gruppo CDSHotels trarrà beneficio la nostra città di Otranto”, dice il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi “Abbiamo avvertito una ventata di professionalità. Sicuramente vedremo arrivare più stranieri in città anche e soprattutto durante la bassa stagione”.

“Siamo grati all’assessore Capone per le strategie messe in atto dalla Regione Puglia per la promozione e la valorizzazione della nostra bella terra”.

La convention di CDSHotels, durata due giorni, è stata l’occasione per partecipare a sessioni di lavoro e incentivare il senso di squadra tra tutti i dipendenti dal direttore ai capiservizio agli chef. In una simpatica cerimonia premiati con gli OSCAR i direttori delle sei strutture e i vari reparti, ciascuno con motivazioni differenti. Dal quest’anno saranno avviati corsi di formazione professionale per i dipendenti utilizzando i piani formativi aziendali, che la Regione Puglia ha messo a disposizione di tutte le aziende pugliesi, impegnando fondi europei. Al via anche azioni di welfare per i dipendenti.

Sognatore e con una precisa visione, appassionato di vela, circondato dai suoi più stretti collaboratori, il presidente di CDSHotels S.p.A., Vante Totisco chiude i lavori della convention guardando lontano: “Attualmente siamo il più grande Gruppo di gestione alberghiera in Puglia, per numero di camere e posti letto. Guardiamo con entusiasmo al futuro e stiamo già operando per allargare la nostra attività fuori regione. Al via dunque le nuove sfide!”