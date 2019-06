Prima stagione nel Mediterraneo per la nuova ammiraglia della Celebrity Cruise

A dieci giorni dall’approdo inaugurale a Civitavecchia, inizia la sua prima stagione nel Mediterraneo la nave che ha rivoluzionato il settore delle crociere, la Celebrity Edge, nuova ammiraglia di Celebrity Cruise e prima unità della Classe Edge. Nuovi e innovativi spazi comuni che si trasformano a tutte le ore del giorno, camere di alto livello completamente ridisegnate per offrire maggiore spazio e luminosità, piattaforme fuoribordo che si postano sui diversi ponti della nave, Spa con trattamenti all’avanguardia mai visti in mare, zone esclusive riservate ai passeggeri della suite class, alta ristorazione a bordo, sono solo alcuni degli elementi che contraddistinguono la prima nave totalmente disegnata in 3-D. Lunga 306 metri, la nave è larga 39 metri e pesa 129.500 tonnellate. Dispone di 16 ponti (14 per i passeggeri) e di 1.467 camere e può ospitare 2.918 persone in regime di doppia occupazione. L’equipaggio è composto da 1.320 membri, provenienti da 70 nazioni diverse. Celebrity Edge è la prima nave progettata interamente in 3-D da un team che oltre ai progettisti include designer e architetti di fama mondiale, tutti al loro primo incarico nello shipping, fattore che ha determinato un approccio veramente innovativo nel settore crocieristico. Qualche nome? Scott Butler della Wilson Butler Architects, Tom Wright WKK Architects, Patricia Urquiola, Kelly Hoppen, Kelly Hoppen Interiors, Studio Jouin Manku, Variety Worldwide, Black Skull Creative…La piattaforma mobile fuoribordo che rende Edge unica e riconoscibile anche a miglia di distanza: il “tappeto volante” si posiziona, secondo le ore della giornata, su quattro differenti ponti, offrendo una vista spettacolare e la sensazione di essere a contatto con il mare. Sul ponte 16 è un ristorante per una cena Dinner on the Edge, sul ponte 14 un’estensione del Resort Deck, il ponte con piscina e solarium, mentre al ponte 2 si trasforma poi “magicamente” in uno dei componenti del Destination Gateway, l’area di imbarco/sbarco di lusso che conduce direttamente a bordo delle Edge Launches, tender trasformati in piccoli yacht per rendere ancora più confortevoli le escursioni a terra.

Il cuore pulsante della nave è ispirato all’eleganza delle piazze italiane e all’epoca d’oro dei grandi transatlantici, ma con l’eleganza e lo stile proprio del XXI secolo. Si sviluppa su tre ponti attraversati dallo scenografico The Chandelier, che si eleva dal Martini Bar fino al soffitto. Un’opera d’arte che pesa sette tonnellate, con ben 765 pale illuminate da Led che cambiano tonalità di colore dal giorno alla notte. 480 metri quadri nei quali sostare per un drink o provare una specialità in uno dei ristoranti.

La rivisitazione in chiave moderna dei Giardini dell’Eden: 1.200 metri quadri di naturale bellezza disposti su tre ponti a poppa della nave e sviluppati intorno all’installazione Tree of Life, che si trasformano a tutte le ore del giorno: al mattino è un giardino dove poter praticare yoga, leggere un buon libro, prendere un caffé, nel pomeriggio si anima con show-cooking mentre, al tramonto, il ristorante Eve at Eden, offre una ristorazione non convenzionale, combinando teatro e performance artistiche. Davvero spettacolare la Library of Plants, la serra verticale dietro il bar con le piante aromatiche per preparare i cocktail.

The Retreat è la zona più esclusiva della nave, riservata ai passeggeri che alloggiano in Suite Class: piscina privata sul Retreat Sundeck, la Retrait Lounge e l’esclusivo ristorante Luminae @ The Retreat. Un servizio di conciergerie è a disposizione in ogni momento della giornata. Ideale per chi cerca la tranquillità e il super comfort, The Retreat è un’oasi da sogno senza precedenti a bordo di una nave da crociera. La stagione estiva vede Celebrity Edge in partenza da Roma Civitavecchia e Barcellona, con scalo in diverse località in Italia, Spagna e Isole Baleari, Francia, Montecarlo e le isole greche. Nella primavera/estate in totale saranno 68 gli scali di Celebrity Edge in Italia, di cui ben 15 nel Porto di Civitavecchia.

La Madrina. Per una nave rivoluzionaria, una madrina di battesimo speciale: il premio Nobel per la Pace 2014 Malala Yousafzai, che incarna l’impegno di Celebrity Cruises nell’aprirsi al mondo senza barriere e senza limitazioni di educazione e di genere. Infatti, la Compagnia appoggia il Malala Fund, l’istituzione della quale Malala Yousafzai è co-fondatrice, impegnata nell’istruzione delle ragazze adolescenti che vivono in situazioni di povertà o di conflitto, sostenendole negli studi e nella formazione.