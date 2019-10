Circle du Soleil, sono inediti i numeri acrobatici a bordo della Msc Grandiosa

Msc Crociere ha svelato oggi i dettagli dei due nuovissimi e originali spettacoli del Cirque du Soleil at Sea, in esclusiva per la Msc Grandiosa. In Cosmos, Viaggio nell’incredibile, gli ospiti potranno vivere un viaggio mozzafiato in una galassia insieme a un coraggioso astronauta che è alla ricerca di se stesso. Il pubblico di Exentricks, Aspettatevi l'imprevisto, invece, resterà senza fiato per tutta la durata di questo vivace spettacolo. Ogni rappresentazione del Cirque du Soleil at Sea è una produzione originale, che si spinge sempre oltre i propri confini creativi, reinventando gli spettacoli, sfidando lo status quo ed esplorando nuovi territori per creare esperienze entusiasmanti, che delizieranno gli ospiti di Msc Crociere.

Andrea Gangale, senior vicepresident Product Development&Guest Experience della compagnia armatoriale ha dichiarato che “l’obiettivo della partnership esclusiva era quello di portare l’intrattenimento di bordo a un livello superiore e di offrire ai nostri ospiti spettacoli esclusivi. Mentre si avvicina la consegna della terza nave di MSC Crociere con a bordo Cirque du Soleil at Sea, ogni nuovo spettacolo è sempre più unico e originale, offrendo ai nostri ospiti un'esperienza di intrattenimento mozzafiato e memorabile".

Yasmine Khalil, Chief Executive Producer di Cirque du Soleil&president 45 Degrees ha a sua volta commentato: "Per ogni nuova nave della classe Msc Meraviglia, puntiamo a fornire contenuti nuovi e innovativi, che arricchiscano ulteriormente il portafoglio del Cirque du Soleil at Sea. Con queste due nuove produzioni, Cosmos e Exentricks, debuttiamo con un numero mai vista prima, la "Ginger Rope", ma anche con un maggiore coinvolgimento del pubblico. Saranno sicuramente due spettacoli da non perdere, in esclusiva su Msc Grandiosa".

Il nuovo numero "Ginger Rope" in Cosmos vede tre artisti utilizzare un unico apparato acrobatico sviluppato appositamente per lo spettacolo. Gli acrobati volteggeranno sul palco rotante su corde in movimento, che poi rappresentano gli anelli intorno ai pianeti. Tra salti e rotazioni mozzafiato intorno alle corde sospese, gli ospiti di Msc Crociere verranno trasportati nel fantastico mondo di Cosmos!

Per la prima volta nella storia del Cirque du Soleil at Sea, Exentricks coinvolgerà gli ospiti nello spettacolo: il pubblico avrà infatti un ruolo vitale nella storia e avrà l’opportunità di avvicinarsi agli artisti come mai prima d’ora. Interagendo con questi personaggi divertenti, gli ospiti a bordo potranno vivere, a un palmo di naso, le acrobazie degli artisti.

UNA LOCATION ALL'AVANGUARDIA

Il Carousel Lounge è un luogo di intrattenimento costruito appositamente per ospitare poco più di 400 ospiti per ogni spettacolo, uno dei luoghi più intimi per qualsiasi show prodotto dal Cirque du Soleil. Questo spazio è stato appositamente progettato per soddisfare le esigenze degli artisti e per avvicinare gli ospiti ad uno spettacolo fatto di acrobazie e finezza artistica.

A bordo di ogni nuova nave viene aggiunta una tecnologia all'avanguardia, studiata appositamente per andare incontro alle esigenze di ogni spettacolo. Su MSC Grandiosa, l'aggiunta di 80 sfere cinetiche a LED crea differenti giochi di luci del Carousel Lounge in momenti specifici degli spettacoli e un’ampia gamma di effetti visivi. Le luci a Led in movimento sono distribuite nello spazio per fornire profondità e uno sfondo visivo per il pubblico seduto in tutta la sala.

La lounge prende il nome dal palcoscenico a 360°, proprio perché ruota come una giostra ed è perfetta per le impressionanti acrobazie aeree. Per Msc Grandiosa, il team di progettazione era alla ricerca di un modo per focalizzare maggiormente l'attenzione sui momenti da solista degli artisti a terra, reso possibile innalzando la struttura in cui è posizionato l’artista a due metri d’altezza rispetto al palco rotante. Questo nuovo sistema sarà utilizzato durante alcuni momenti di entrambi gli spettacoli.