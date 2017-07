Un fermo immagine del video di presentazione della nuova garanzia RC auto 4 Zampe a bordo di Genertel.

Vacanze in tutta sicurezza per gli amici animali con 4 Zampe a bordo di Genertel

Gli italiani non rinunciano mai alla compagnia dei loro amici a quattro zampe. Da una rilevazione Eurispes (Rapporto Italia 2016 e 2017) almeno la metà delle famiglie ha un animale da compagnia: il 22,5% ne possiede uno, il 13,4% due o tre, e il 7,4% degli italiani dichiara di vivere con quattro o più animali. Un terzo degli Italiani dichiara di avere almeno un cane (62%) o un gatto (40,8%). Questi “amici” sono considerati come dei veri e propri membri della famiglia in tutto e per tutto, sempre presenti nella vita famigliare, anche in vacanza. Nell’ottica di offrire sempre maggiore protezione e sicurezza, Genertel, la compagnia diretta di Generali Italia, ha pensato di tutelare gli animali domestici anche durante i viaggi in macchina, lanciando la nuova garanzia RC auto 4 Zampe a Bordo.

Con Genertel 4 Zampe a bordo: vacanze in tutta sicurezza per gli amici animali. Ecco i servizi compresi nella garanzia

La garanzia comprende, oltre all’indennizzo delle lesioni subite dall’animale in caso di incidente stradale, un rimborso su tutte le spese mediche necessarie a seguito di cure veterinarie (sala operatoria, degenza in clinica veterinaria, cure fisioterapiche e rieducative, medicinali e tutori) fino ad un massimale di 2000 euro. Inoltre, nel malaugurato caso di decesso dell’animale, Genertel erogherà un ulteriore rimborso, al netto delle spese di cura. Sempre nell’ottica di offrire tutela e protezione ai propri clienti, considerato che sempre più frequentemente molte strade, anche cittadine, vengono attraversate da animali selvatici, spesso di grandi dimensioni che possono rappresentare un grande rischio per la sicurezza, Genertel ha pensato di mettere a disposizione la nuova garanzia RC auto Collisione con animali selvatici. La copertura offre un rimborso per i danni causati alla tappezzeria o agli interni della macchina per il trasporto dell’animale ferito e prevede un risarcimento in caso di danni diretti e materiali subiti dal veicolo. Intanto è on air il video che sostiene e promuove la nuova soluzione.