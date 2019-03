Cortina si prepara ai Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino

Sono ormai alle porte i Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 19 al 24 marzo: un appuntamento assegnato da FISI – Federazione Italiana Sport Invernali a Fondazione Cortina 2021 quale ulteriore banco di prova per testare le piste, i team e l’intera macchina organizzativa in previsione delle Finali di Coppa del Mondo 2020 e poi dei Mondiali del 2021.

Dopo gli ottimi risultati organizzativi e di pubblico fatti registrare dalla tappa ampezzana della Coppa del Mondo del gennaio scorso infatti, gli Assoluti rappresentano un test tecnico che vedrà l’inaugurazione, da parte degli Azzurri, delle piste già predisposte per l’evento mondiale: la nuova Vertigine, destinata a ospitare le competizioni maschili, e la rinnovata Druscié A, dove si disputeranno le gare di slalom.

Sulle Tofane sono già al lavoro uomini e mezzi messi a disposizione dal Consorzio Impianti a Fune ed in particolare da Ista SPA e Tofana – Freccia nel Cielo Srl che per l’occasione chiuderanno le piste rendendo così possibile un evento che si configura dal punto di vista organizzativo, come una piccola Coppa del Mondo.

Un test tecnico, ma anche un test organizzativo, per far conoscere a stakeholder e aziende le potenzialità di un territorio unico come quello di Cortina d’Ampezzo. Per questo motivo, in occasione delle giornate dei Campionati Italiani Assoluti, Fondazione ha così deciso di ideare una serie di attività di promozione finalizzate a vivere una nuova tappa del percorso iridato coinvolgendo i principali soggetti economici e sociali del territorio insieme a Partner e media.

Da martedi 19 a venerdi 22 Marzo all’interno dell’Hotel Cortina proprio di fronte al campanile, sarà allestita la Cortina 2021 Lounge, un’area hospitality aperta su invito ogni giorno - dalle ore 14,30 alle ore 19,00 – che sarà dedicata ai numerosi progetti di Fondazione ed ospiterà, oltre agli atleti, i rappresentanti di aziende e istituzioni.

Venerdi 22 Marzo si svolgerà poi un esclusivo educational tour dedicato ai media lungo le nuove piste. Accompagnati da Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021 e Alberto Ghezze, responsabile dell’area sportiva, i giornalisti testeranno per la prima volta anche loro la nuova Vertigine e la Druscié A, raccogliendo tutte le informazioni relative anche agli investimenti in infrastrutture sportive di qualità di cui la Conca si sta dotando in vista del 2021. Questa possibilità sarà riservata anche ai Partner di Fondazione Cortina 2021, con l’obiettivo di far vivere un’esperienza unica illustrando in maniera dettagliata le attività e le possibilità che la Regina delle Dolomiti offre da un punto di vista turistico e sportivo.

Nella stessa giornata, presso l’Alexander Girardi Hall, è poi prevista una serie di workshop insieme ai partner di Fondazione – Audi, Enel, Consorzio Prosecco, Dolomiti Superski, Tecnica Group e Leitner – e agli sponsor dei Campionati Assoluti – PWC, Helvetia, AON, Salice, Visa, Ethimo, Lattebusche e Winner. Un’occasione in più per incrociare anche le rispettive esperienze e valorizzare il lavoro sviluppato nel percorso di avvicinamento al 2021.

Gli atleti, che in occasione dei Campionati Italiani Assoluti gareggeranno sotto le insegne dei loro Gruppi Sportivi Militari, arriveranno a Cortina martedì per prepararsi ai due training del mercoledì.

Di seguito il programma delle gare:

Giovedì 21

Downhill + Combinata Alpina | pista Vertigine

Venerdì 22

Super G maschile | pista Vertigine

Slalom Speciale Femminile | pista Druscié A

Sabato 23

Slalom Speciale maschile | pista Druscié A

Slalom Gigante femminile | pista Vertigine

Domenica 24

Slalom Gigante maschile | pista Vertigine