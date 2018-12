Courmayeur Mont Blanc, il meglio dell'Italian lifestyle ad alta quota

Montagna pura, autentica, elegante, tradizionale, cosmopolita, movimentata e rigenerante. Queste sono le sfaccettature che si intrecciano nell’anima di Courmayeur Mont Blanc, un luogo unico in cui ritrovareil proprio equilibrio e ritmo di vita.

Un luogo che ospita visitatori da tutto il mondo,un turismo in costante crescita reso possibile da un’offerta diversificata e capace di incontrare le esigenze del consumatore italiano come di quello straniero. Tradizione e buon cibo, sport e divertimento,relax ed entertainment, shopping e cultura alpina sono gli ingredienti di quest’offerta, con il plus inestimabile di una cornice d’eccezione: il Monte Bianco Courmayeur è la porta d’ingresso all’Italia,in grado di regalare al visitatore straniero quell’experience unica, un luogo dove poter sperimentare il meglio dell’Italian lifestyle: Italy at its peak appunto.

Sport

Courmayeur è la meta ideale per tutti gli amanti dello sport e della montagna: non solo sci nelle numerose piste del comprensorio,ma anche panorami incontaminati per chi pratica il freeride; e ancora pattinaggio , ciaspolate e fatbike nelle valli e molto altro.

Cibo

Nella stagione invernale di Courmayeur non possono certomancare il buon cibo, l’alta cucina e il piacere dello stare a tavola. Complici un territorio che custodisce i segreti di un savoir faire millenario ela dedizione dei produttori locali che siesprime al meglio nell’eccellenza italiana per antonomasia.

Shopping

Conosciuta a livello internazionale come una destinazione turistica, Courmayeur negli anni ha saputo diventare espressione di quell’understate delegance propria dello stile italiano. La strada pedonale del centro, dove gli store delle maison più glamour si alternano alle eleganti boutique degli artigiani, è il luogo ideale per godersi una passeggiata rigenerante al ritorno da una giornata di sci oppure dopo un pomeriggio di relax alle terme di Pré-Saint-Didier.

Le vacanze natalizie

Il primo weekend d’inverno in cui godere della montagna innevata e delle prime sciate, si apre a suon di musica, luci,emozioni, festa, gioia e condivisione. Questi gli ingredienti di Welcome Winter 2019, vero e proprio Coup d’envoi che inaugura ufficialmente la stagione invernale italiana. L’8 dicembre, nel cuore del centro storico di Courmayeur,in una via Roma risplendente e animata, prende vita WelcomeWinter 2019. L’evento, che racconta il lato più frizzante di Courmayeur,ha visto, in un crescendo di emozioni, salire sul palco personaggi come Rafael Gualazzi per l’edizione 2017 e Nina Zilli per il 2018 e per il 2019 riserverà altrettante grandi sorprese.L’inizio della stagione invernale è ideale anche per godersi il meritato relax, lontani dalla frenesia della città, nei numerosi alberghi che offrono il lusso di un’esperienza rilassante per rigenerarsi tra sauna, bagno turco, area relax, idromassaggio, massaggi, trattamenti estetici e palestra.

Courmayeur non è solo neve e sci durante le vacanze natalizie, ma anche tradizione. Se l’inverno è la stagione più affascinante, il Natale rappresentail suo momento magico e, come da tradizione, si rinnovano gliappuntamenti che rendono questo periodo unico e caratteristico.Il Natale è il momento perfetto per le famiglie per divertirsi assiemee avventurarsi in fantastiche discese su bob e snowtubingal Fun Park Dolonne, a pochi minuti dal centro di Courmayeur , al Club des Sports in un contesto unico al cospetto della catena del Monte Bianco con gli slittini sulla neve. Il 24 dicembre Courmayeur celebra il “suo” Babbo Natale, Rhémy de Noël, figura della tradizione popolare ricca di poesia. A lui i bambini di tutto il mondo indirizzano letterine - o le lasciano nell’apposita cassetta delle poste in Piazza Abbé Henry- alle quali un comitato di volontarie risponde una ad una. Rhémy de Noël è uno spazzacamino, nato il giorno di Natale. La storia narra che si avventurò verso i ghiacciai del MonteBianco per capire come mai la neve, alla Vigilia di Natale, nonavesse ancora imbiancato il paese. Giunto in vetta trovò laneve intrappolata da un Gigante, che soffriva di solitudine.Rhémy decise di rimanere con lui e la neve tornò a cadere suCourmayeur. Da allora lo spazzacamino scende a valle solo il 24dicembre per consegnare doni ai bambini che accendono unalanterna per indicargli la strada verso Courmayeur. Courmayeur sa anche trasformarsi nella meta ideale per gliamanti della night life e il Capodanno è senza dubbio l’occasione migliore. Per salutare insieme l'arrivo del nuovo anno, la città invita a festeggiare il Capodanno alla Maserati Mountain Lounge,dalle ore 23:00 alle ore 01:00 del 31 dicembre 2018. Musica, video ed entertainment saranno i protagonisti di una nottata di festeggiamenti. Passare del tempo con gli amici alla scoperta della “Courmayeur by night”, quella movimentata, che ama divertirsi nei locali più famosi della movida delle Alpi: laClub Haus 80’s, lo Shatush e la Bouche, che durante tuttala stagione invernale organizzano serate a tema, ospitando dj internazionali e creando vere e proprie opere d’arte della mixology italiana.