Crans-Montana: tutte le novità sulla neve per l'inverno 2017

Dalla valle del Rodano (alt. 500 m) al ghiacciaio della Plaine Morte (alt. 3.000 m), la regione di Crans-Montana è baciata dal sole e offre una vista mozzafiato sulla corona di cime che si estende dalla Punta Dufour al Monte Bianco, passando per il Weisshorn e il Cervino. Con laghi, boschi, ghiacciai e vigne, la regione offre tutto quanto gli amanti della natura possono desiderare. Se gli sportivi non rimangono certo delusi dalle numerose infrastrutture a loro dedicate, gli amanti della cultura possono sbizzarrirsi con la vastissima offerta di musei, eventi e festival. Crans-Montana coniuga perfettamente i vantaggi di uno stile di vita cittadino con l’atmosfera di montagna, grazie anche a una vasta scelta di ristoranti – dalle baite a quelli stellati –, alla varietà di boutique e negozi, alle proposte benessere, ai divertimenti più svariati e a una vita notturna molto animata.



NOVITÀ YCOOR



Quest’autunno, dopo importanti lavori, Crans-Montana rivela il suo nuovo centro del ghiaccio, per la gioia dei suoi abitanti e dei visitatori. Il centro di Ycoor aprirà a spettatori, pattinatori, giocatori di hockey e curling, delle infrastrutture moderne di grande qualità. Una pista da pattinaggio all’aperto illuminata, una sala da curling con 3 piste, un bar con terrazza e la piazza di Montana, di 800 m2, ne fanno un luogo di aggregazione dinamico, con tante animazioni ed eventi tutto l’anno.



www.crans-montana.ch/ycoor



NUOVO CLUBBING RESTAURANT A CRY D’ER



Più di un ristorante e più di una semplice pista da ballo: ad aprire, quest’inverno, a Cry d’Er, sarà un vero e proprio luogo di incontro. Un self-service e una brasserie che, proponendo una cucina ricca di inventiva, raffinata e che mette in risalto i prodotti locali, risveglieranno le papille dei più golosi. Un ambiente rilassato e festoso, degno del panorama, sarà garantito da diversi partner affermati nell’ambiente dell’intrattenimento..



www.mycma.ch



NUOVI IMPIANTI DI RISALITA



Nell’intento di garantire il massimo comfort ai suoi clienti, il comprensorio sciistico di Crans-Montana ha installato nuovi impianti di risalita.







CABINOVIA DA 10 POSTI IN PIEDI MONTANA – ARNOUVA



Con la nuova cabinovia, si potranno raggiungere le piste in meno di due minuti. Composto da un totale di 13 cabine, questo moderno impianto può trasportare 1.600 persone l’ora e agevola l’accesso all’Arnouva e al Jardin des Neiges. Un vero e proprio plus per le famiglie che desiderano scoprire le gioie della neve a Crans-Montana. Sciatori e pedoni sbarcheranno in un luogo conviviale, vicino al ristorante e alla partenza della nuova seggiovia.



SEGGIOVIA ARNOUVA – CRY D’ER



Rapidità e comfort sono le parole chiave di questo nuovo impianto di risalita, la cui capienza teorica è di 2.400 passeggeri l’ora, contando 6 persone per sedile. Ogni sedile sarà attrezzato con bolle di protezione che ripareranno gli utilizzatori della linea dal vento e dalle intemperie, durante il viaggio. I pedoni potranno utilizzare questa seggiovia tanto per la salita quanto per la discesa.



SKILIFT ATTREZZATO ALLO SNOWPARK



Gli amanti delle sensazioni forti potranno inanellare facilmente le loro run grazie al nuovo skilift che consentirà loro di accedere direttamente al sito di Cry d’Er dalla fine dell’halfpipe.



www.mycma.ch



CRANS-MONTANA ACCOGLIE IL PRIMO EUROPEAN MOUNTAIN TRAVEL SUMMIT



La Svizzera e Crans-Montana avranno il privilegio di accogliere il primo Mountain Travel Summit che si svolgerà in Europa. In occasione di questo evento professionistico, alcuni decision maker del settore del turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno dal 10 al 12 gennaio 2017 sulle Alpi del Vallese per confrontarsi sul futuro del turismo alpino. Il Mountain Travel Symposium (MTS) è uno degli eventi più importanti al mondo del turismo di montagna. Da oltre 40 anni, questo evento si svolge ogni anno in America del Nord. Nel 2016, più di 1.000 specialisti del turismo di montagna, provenienti da 38 paesi, si sono riuniti a Keystone, Colorado. In occasione di questo simposio, si sono sviluppati nuovi modelli d’affari e si sono potuti approfondire i rapporti tra gli specialisti, consolidando così i legami in seno alla comunità del settore.



www.europemts.com